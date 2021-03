L’AMORE FA NOVANTA ­– GRANDE STORIA DA AREZZO: UN SIGNORE DI 93 ANNI SI INNAMORA DI UNA COETANEA E MOLLA LA MOGLIE. GALEOTTO FU UN CENTRO CULTURALE, DOVE L’ANZIANO TRA UN BALLO E UNA PARTITA AVEVA CONOSCIUTO “L’ALTRA” - L’UOMO AVREBBE VOLUTO UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE, MA LA MOGLIE HA LOTTATO E L’HA PORTATO DAVANTI A UN GIUDICE: A LEI RESTERÀ LA CASA IN USUFRUTTO E 300 EURO AL MESE DI MANTENIMENTO…

Tiziana Lapelosa per “Libero quotidiano”

vecchi che fanno sesso 4

Ad Arezzo non si parla che di quel cuor che non si comanda. C' è chi lo fa con un pizzico di invidia per il coraggio che nemmeno un quarantenne... chi con una buona dose di disprezzo, "ma come, alla sua età?", chi con sincera ammirazione.

Il cuore è quello di un 93enne che ha mollato la moglie per seguire il suo cuore che una donna non proprio giovanissima è riuscita a far battere di nuovo per amore, risvegliando in lui primitivi istinti. Così ha deciso di "ricominciare", di guardare oltre, di ridisegnare il propio futuro altrimenti fatto di moglie, figli e nipoti. Una routine che, evidentemente, non bastava più a mantenerlo "vivo", attivo, a dare un senso alla sua vita minata dall' insidia della monotonia, come nella canzone dei vecchi amanti.

amore tra anziani

Qualche mese prima del confinamento, Cupido era stato un centro culturale.

Un ballo tira l' altro, una partita tira l' altra, e tra i due è scattata una intesa che è andata oltre ogni aspettativa.

Lui, immaginiamo, si è sentito rinascere, il corpo "esultante" e la mente pure. Lei vestita di una nuova sensualità e la voglia di sfruttare ogni goccia di vitalità che la vita ci offre. Insomma, tra un ballo e una partita, tra i due anziani è sbocciato l' amore con il sapore del "per sempre".

il sesso da gustare a ogni eta 3

Ora, come dirlo a casa? Alla moglie? Ai figli? Il 93enne ci avrà pensato come un adolescente che non può esimersi dal confessare l' inconfessabile ai genitori. Eppure deve farlo. Oggi, domani, no, forse è meglio riflettere ancora, trovare le parole giuste. Che cambiano sempre al momento della "confessione" nonostante mille prove.

Trovato il coraggio, il rospo è stato davvero difficile da digerire per la moglie 86enne che si è vista sbriciolare le certezze di una vita, e per i figli che immaginavano la loro una famiglia ormai collaudata. Cosa vuoi che possa succedere a quell' età? E invece il cuore ci si è messo di mezzo. Colpita, addolorata, ma bertà, voglio rifarmi una vita», ha detto all' avvocato Marco Acquisti che ha preso a cuore, è il caso di dire, la sua causa.

amore tra anziani 3

La separazione che l' uomo avrebbe voluto "consensuale" e alla quale lei in un primo momento non ha ceduto, pochi giorni fa è avvenuta davanti ad un giudice del tribunale civile di Arezzo. In pochi minuti, con gli avvocati in aula, Acquisti per lui, Michela Pellegrini per lei, in videoconferenza è andato in frantumi un lungo matrimonio del quale a lei resterà la casa in usufrutto e 300 euro al mese di mantenimento, a lui la ritrovata libertà e tutta la vita davanti con la nuova compagna a guardarsi negli occhi, a sfiorarsi, ad arrossire, a riscoprire sopite emozioni.

amore tra anziani 1

Di certo dalla storia di Arezzo c' è chi ne esce a pezzi, condannato a chiedersi "ma perché?". Ma è una storia che insegna anche che davvero, come dice il detto popolare, "al cuor non si comanda" e che l' amore vince sempre su tutto e tutti.

vecchi che fanno sesso 5 AMORE ANZIANI il sesso da gustare a ogni eta 4 vecchi che fanno sesso vecchi che fanno sesso 6 anziani sesso il sesso da gustare a ogni eta 1 vecchi che fanno sesso 1 il sesso da gustare a ogni eta 5 vecchi che fanno sesso 2