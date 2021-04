L’AMORE AI TEMPI DEL CORONA, SOGNANDO LE CORNA - ANCHE VOI AVETE FATTO MENO SESSO DURANTE IL PERIODO DI LOCKDOWN? - I DATI DI GOOGLE MOSTRANO UN INCREMENTO DEL 90% DI “DIMINUZIONE DEL DESIDERIO SESSUALE” E UN AUMENTO DEL 300% DELLE RICERCHE DI “PERDITA DI LIBIDO NELLE DONNE” NEL 2020 - DAL PROGRAMMARE FUGHE ROMANTICHE AL LEGGERE RACCONTI EROTICI: ECCO I CONSIGLI PER RIACCENDERE IL FUOCO DELLA PASSIONE CHE SI E’ SPENTO NELL’ULTIMO ANNO…

Quando c’è stato il primo lockdown, il mio primo pensiero da sex coach è stato: “Questo sarà disastroso per gli affari, con tutto quel tempo libero le persone passeranno tutto il giorno a letto strappandosi i vestiti a vicenda e leccandosi il cioccolato dai loro corpi nudi.” Si prevedeva un boom di nascite, mi aspettavo che il mio telefono avrebbe smesso completamente squillare e che le mie classi di sex coaching si sarebbero svuotate, invece mi sbagliavo.

L’enorme esperimento sociale del lockdown non è stato l’afrodisiaco che ci aspettavamo, anzi, ciò che pensavamo sarebbe diventato un periodo florido per il sesso è diventato un periodo di magra. Lungi dal diventare silenzioso, il mio telefono non ha mai smesso di squillare: i miei clienti erano disperati dal capire perché la loro libidine si sia completamente spenta a causa della pandemia e volevano sapere come ritrovarla.

Moltissimi sondaggi confermano la mia esperienza: in uno, circa il 40% dei britannici hanno ammesso di fare meno sesso rispetto al 2019, mentre un quarto non ha avuto nessun rapporto sessuale. I dati di Google mostrano un incremento del 90% delle ricerche di “diminuzione del desiderio sessuale” e un aumento del 300% delle ricerche di “perdita di libido nelle donne”.

Invece di spassarcela nelle nostre bolle romantiche, stiamo soffrendo di una depressione dal punto di vista sessuale e le donne sono state le più colpite da tutto ciò. Di tempo in tempo, sento di donne che si lamentano che il sesso non le faccia più effetto: sono annoiate, stanche e hanno perso il loro desiderio.

Ma se il lockdown non è stato quel paradiso sessuale tanto acclamato, forse questo strano periodo di transizione potrebbe diventarlo. Mentre ci addentriamo lentamente nel mondo post-pandemico, molte persone stanno cercando di cambiare alcuni aspetti fondamentali delle loro vite e il sesso è in cima a questa lista.

Allora perché non usare questo periodo di rinascita per riaccendere i fuochi delle nostre passioni?

Ecco una guida per avere il sesso migliore delle vostre vite.

Non fatevi scoraggiare

Innanzitutto affrontiamo il problema del corpo post-lockdown, perché è quello che viene ripetuto più volte dai miei clienti. Sì, sarete anche più flaccide di prima, ma lo sono anche i vostri partner.

Non vi sentite bene nei vostri corpi. Vi sentite stanche, inadatte e sexy come un vecchio strofinaccio e il vostro compagno ha più rotoli dell’omino Michelin. Se trovate difficile apprezzare il suo nuovo profilo, concentratevi sulle parti del suo corpo che trovate erotiche: i forti avambracci, le spalle muscolose o le mani.

Se invece il problema è il vostro corpo, cercate di usare gli altri sensi, non solo la vista. Generalmente parlando, l'immagine che abbiamo nella nostra testa di una donna sensuale è quella di una persona giovane, sexy e in forma, perché è quello con cui ci bombardano nelle pubblicità e le riviste. Dobbiamo solo trovare il modo per superarlo.

Primo, non dovete "vestirvi" per loro. Ad alcune donne piace la lingerie elegante, ma non a tutte le donne: ciò che sembra sexy su una top model magra tende a farci sentire a disagio. Pensate a come vi sentite, dimenticatevi di guardare voi stesse: concentratevi sul tatto, non sulla vista.

Trascorrete mezz'ora dopo la doccia a idratare la pelle e a sentire quanto è morbida. Ditegli di usare il palmo della mano, non la punta delle dita, quando vi tocca - è più sensuale e entrambi troverete il tocco nuovo ed eccitante - e usate oli da massaggio profumati ai fiori d'arancio o gelsomino.

Ricordatevi, non c’è scritto da nessuna parte che bisogna assolutamente fare sesso con le luci accese. Se preferite farlo sotto le coperte, allora va bene anche quello. Se siete davvero distratte da come pensate di apparire, bendatevi gli occhi per portarvi fuori dalle vostre teste e dentro al vostro corpo per sperimentare appieno gli altri sensi.

Portatevi un libro piccante a letto

Prendetevi un po' di tempo per voi stesse - non intendo con un kit da ricamo o davanti a Bridgerton. Uscire da una depressione sessuale significa tornare in contatto con ciò che vi piace sessualmente. Forse il motivo principale per cui le donne smettono di fare sesso è perché non fa nulla per loro: dovete trovare quello che funziona per voi.

In questa primavera ed estate il mondo dell'editoria è in fiamme con la narrativa hot e la richiesta di trame sexy ed evasive è in forte espansione. Portatevi a letto uno dei tanti nuovi romanzi erotici e chiudete la porta a chiave per un'ora. Non sono un fan delle cose con le batterie - spesso sono troppo stimolanti - ma i giocattoli meno vigorosi sono fantastici. Ascoltate della musica, accendete una candela; qualunque cosa che riaccenda la vostra passione.

Andate a un “finto primo appuntamento”

Avete mai sentito parlare del tanto popolare "finto pendolarismo" in questo periodo di lockdown e smart-working, dove si esce di casa per un "viaggio verso il lavoro" di 40 minuti, si fa vostro esercizio quotidiano e poi si ritorna in "ufficio" per il resto della giornata? Bene, ora prova il "finto primo appuntamento".

Uno dei miei consigli preferiti per i clienti che cercano di ravvivare l'intimità in una relazione è praticare un esercizio chiamato "guardare gli occhi", una forma di flirt intenso che i nuovi amanti fanno naturalmente ma che le coppie più anziane dimenticano.

Potete farlo seduti su un tavolo l'uno davanti all'altro oppure a letto. Basta guardarsi negli occhi e mantenere lo sguardo, all'inizio lo troverete imbarazzante, persino straziante, oppure forse lo troverete divertente: le persone tendono a ridere e distogliere lo sguardo, ma credetemi, è uno strumento molto potente.

Dopo 30-60 secondi di osservazione viene attivata l'ossitocina, l'ormone dell'amore, creando sensazioni di calma e connessione. Diventate esperte e sentirete quelle farfalle nello stomaco che non avreste mai pensato di provare di nuovo.

Rendete il sesso il vostro momento di relax

Perché sono le donne, in particolare, ad aver trovato la loro vita sessuale così insoddisfacente negli ultimi 12 mesi? La risposta semplice: stanchezza e probabilmente un po’ di risentimento.Anche prima del Covid, le donne mi dicevano tutto il tempo che il sesso sembrava per loro un lavoro di routine: era solo un'altra cosa nella loro lista di cose da fare, come fare la lavastoviglie. Quando fanno shopping online e rispondono alle e-mail di lavoro per tutta la sera, l'ultima cosa che vogliono o per cui hanno l'energia, è essere sexy per il loro partner.

Dovete dire ai vostri partner quello che volete, è una sorpresa per alcuni uomini nella nostra vita che le faccende domestiche non vi soddisfano dal punto di vista sessuale. Immaginatevi quanto sarebbe meglio se vi suggerissero di svolgere questi compiti insieme, poi portarvi di sopra per un rilassante massaggio alla schiena. Un uomo che si rende conto che l'intimità possa essere fonte di stress è un uomo molto più sexy di quello che vi vuole in lingerie quando vi spogliate.

A questo punto, dovrebbe essere il vostro fuoco che state entrambi cercando di riaccendere.

Pianificate una fuga romantica

Dal 17 maggio è possibile prenotare hotel a scopo ricreativo, quindi ora è un ottimo momento per programmarne una vacanzetta romantica. Ma attenzione: molti dei miei clienti che hanno provato a prenotare un fine settimana fuori casa per rilanciare una relazione stantia sono finiti con tristi fallimenti. Ci sono delle regole.

Per prima cosa, prenotate in anticipo e usufruite della stanza dalle due o tre del pomeriggio. Divertitevi, toccatevi in modo sensuale e massaggiatevi, poi fate un pasto accompagnato da un buon vino nel ristorante dell’albergo. È pazzesco andare per una cena elegante - tre portate più budino e digestivo - e poi pretendere che dopo sarete dell'umore giusto. Non fatelo! Fate sesso prima di cena e vi sentirete talmente connessi che il pasto sarà bollente.

In secondo luogo, parlate prima di quello che volete dalla fuga. Consiglio ai clienti di utilizzare la formula “Amore, Timori e Desideri.”: Iniziate dicendogli cosa amate di lui. Usate il cronometro del telefono e concedetevi due minuti, poi scambiate i ruoli e chiedete a lui di dirvi cosa ama di voi. Quindi fate lo stesso per i vostri timori riguardo al sesso. Potrebbe essere "Temo che giudicherai le mie coscione da lockdown", o "Temo che vorrai lo stesso sesso che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni e non sono sicura di essere pronto per questo". Infine, utilizzando il metodo del tempo fisso, a turno, raccontatevi a vicenda cosa desiderate dal fine settimana.

Potrebbe essere "Mi piacerebbe che mi massaggiassi" o "Mi piacerebbe molto addormentarmi coccolandoci". Le coppie scoprono quasi sempre che nessuno dei due partner ha grandi aspettative in termini di prestazioni, ma entrambi vogliono davvero una connessione emotiva - anche gli uomini.

Qualunque cosa si scopra, è importante non entrarci a freddo perché le incomprensioni sul sesso troppo spesso portano a sentimenti di rifiuto.

Provate qualcosa di nuovo al termine del lockdown

Ci sentiamo come se stessimo emergendo molto lentamente verso la luce, ma voglio comunque che afferriate ogni frammento della nuova normalità con la stessa rapidità con cui è arrivata. Andate al nuovo bar per il caffè da asporto e provate un ristorante diverso il prima possibile. Non manca molto alla riapertura dei parrucchieri e saloni di bellezza: tagliatevi i capelli o tingeteli di un colore diverso - e se ne avete abbastanza degli anni '70, guardate altrove, fai la ceretta anche lì sotto. Stilate un elenco di paesi in cui non siete mai state che vorreste visitare quest'estate, se si può.

Cosa c'entra tutto questo con il sesso? Ebbene, provare nuove esperienze attiva il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore noto per la sua capacità di farci sentire bene (lo rilasciamo anche quando facciamo sesso). La dopamina ci aiuta a sentirci vivi: innesca il desiderio, la voglia e l'eccitazione. Fare cose nuove ci fa desiderare più cose nuove, anche in camera da letto.

Perché non fargli pettinare i vostri capelli?

Ammettiamolo, siamo stati tutti ansiosi e in parallelo con il Covid, c'è stata un'epidemia di insonnia. Sembra davvero ovvio, ma è difficile fare del buon sesso quando si è preoccupati e insonni e questo è particolarmente vero per le donne. L'ansia è un enorme smorzatore della libido.

Con un po' di fortuna, il carico emotivo che le donne stanno portando diminuirà con il ritiro della pandemia, ma abbiamo ancora bisogno di un tocco sensibile.

Una mia cliente piuttosto ansiosa mi ha detto di recente che suo marito le pettinava i capelli ogni sera, il che mi sembra un ottimo modo per favorire l'intimità. Non è del tutto politically correct dirlo, ma gli uomini che sono protettivi, ti mettono un grande braccio intorno e ti tengono al sicuro è una cosa molto sexy per tante donne.

Riaccendete il fuoco ma fatelo con prudenza

Non vi aspettereste di andare direttamente a una lezione di fitness super difficile dopo un anno sul divano e lo stesso vale per il sesso. Se non ne avete avuto per anni, provate alcuni esercizi di Kegel per rafforzare il pavimento pelvico.

Sì, è possibile ravvivare la vostra vita sessuale e uscire dalla depressione sessuale e sì, potrebbe essere meglio di quanto non lo sia mai stato prima d’ora. Ma non aspettatevi di arraparvi allo schiocco di dita, un arresto del sentimento sessuale nelle donne influisce su tutta la loro vita: non ricevono l'ondata di ormoni che il sesso dà loro, non si sentono bene nei loro corpi e non si sentono apprezzate o amate. Le donne sono naturalmente sensuali e appassionate, ma spesso ritorno alla normalità è un viaggio graduale. Lo stesso vale per gli uomini – spesso sono sotto tale pressione per "esibirsi" e talmente schiavi dei miti sul non mostrare emozioni che qualsiasi sentimento di tenerezza viene respinto.

Quindi accendete i fuochi ma fatelo con prudenza. Siate realistiche e giocose, tornate ad affrontare questo aspetto della vita con una passione che riconosce la tenerezza tanto quanto la sensualità. Presto quelle fiamme si accenderanno di nuovo.

