17 dic 2021 19:42

È L’ANO BUONO PER I GAY! - FERMI TUTTI, GRINDR HA RIMOSSO IL DIVIETO DI PUBBLICARE FOTO DEL CULO: FINO A QUALCHE MESE FA SULL’APP PER INCONTRI GAY C’ERANO DELLE RESTRIZIONI SU NUDITÀ E IMMAGINI DI INTIMO, MA ADESSO SONO STATE INSERITE DELLE "POSE" CONSENTITE – NON FATEVI PRENDERE LA MANO PERO': LE IMMAGINI DEVONO COMUNQUE ESSERE "PRIVE DI UN CONTESTO ECCESSIVAMENTE SESSUALE” (FORSE NON HANNO ANCORA CAPITO A COSA SERVE L’APP...)