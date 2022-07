22 lug 2022 09:01

L’ANSIA DI ECCELLERE UCCIDE – UN TRENTENNE SI È AMMAZZATO A PAVIA: ERA TORMENTATO DALLA PREOCCUPAZIONE DI NON RIUSCIRE A RISPETTARE IL PROGRAMMA DEGLI ESAMI ANNUALI AL CORSO DI MEDICINA, PERDENDO COSÌ IL DIRITTO ALLA BORSA DI STUDIO – PRIMA DI SUICIDARSI, HA PROGRAMMATO L’INVIO DI UNA MAIL AL RETTORE, IN CUI METTE IN DISCUSSIONE IL SISTEMA DEI CREDITI NECESSARI PER PASSARE ALL’ANNO SUCCESSIVO DEL CORSO. GIÀ IN PASSATO AVEVA AVUTO PROBLEMI DI DEPRESSIONE