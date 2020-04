L’APOCALISSE SOCIALE È VICINA – DA LOS ANGELES A NEW YORK, DA VANCOUVER A PARIGI, COMMERCIANTI E PROPRIETARI DI NEGOZI DI LUSSO SBARRANO LE VETRINE DEI LORO ESERCIZI COMMERCIALI CON ENORMI PANNELLI DI LEGNO PER PAURA DEI POSSIBILI FURTI E ASSALTI CHE POSSONO SCOPPIARE DURANTE IL LOCKDOWN PER L’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS… - VIDEO

DAGONEWS

Negli Stati Uniti, e non solo, i negozianti si preparano ai possibili disordini che possono scoppiare durante il lockdown per bloccare l’epidemia di coronavirus. In tanti hanno sbarrato le vetrine con pannelli di legno per prevenire gli scassi e possibili furti.

A Beverly Hills, i negozi di Pottery Barn e West Elm vicino a Rodeo Drive sono stati già protetti. Stessa scelta è stata fatta da diversi esercizi commerciali in diverse parti del mondo come a New York, San Francisco, Seattle, Chicago, Parigi, Vancouver.

