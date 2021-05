7 mag 2021 18:40

E’ CADUTO GIU’ L’ARMANDO! ARMANI COSTRINGE “L’EMPORIO ARMANDO” DI SESTO CALENDE, IN PROVINCIA DI VARESE, A CAMBIARE NOME – IL TITOLARE DEL LOCALE, CHE PER IL NOME SI ERA ISPIRATO A UNA CANZONE DI ENZO JANNACCI, DOPO AVER RICEVUTO LA DIFFIDA DALLA NOTA GRIFFE HA DECISO DI CAMBIARE NOME – “QUANDO HO LETTO LA LETTERA MI SONO INORGOGLITO, C'ERA SCRITTO CHE LA MIA NON ERA CONCORRENZA LEALE. ERO CERTO CHE…” - VIDEO