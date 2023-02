C’È CHI COLLEZIONA FIGURINE, E CHI ATTORI! - BRAD PITT ARCHIVIA LA TORMENTATA STORIA CON ANGELINA JOLIE E PRESENTA AI FIGLI LA SUA NUOVA FIAMMA: LEI È INES RAMOS, 30ENNE, EX MOGLIE DI PAUL WESLEY – A SAN VALENTINO LUI LE HA REGALATO DEI FIORI E UNA BAGUETTE (SIC!), PRIMA DI PORTALA A INCONTRARE I FIGLI E CORONARE L’INCONTRO CON UNA FUGA D’AMORE A PARIGI – PARE CHE AD APPROVARE LA RELAZIONE CI SIA ANCHE GEORGE CLOONEY...

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

brad pitt ines de ramon 7

Non deve essere facile sostituire Angelina Jolie. Ma l’impesa sembra sia riuscita a Ines de Ramon, la splendida trentenne che da qualche tempo viene avvistata al fianco di Brad Pitt. Riservata, dolce, indipendente. Saranno forse queste doti ad aver convinto il sex symbol (60 anni portati come fossero la metà, anche nel look non sempre indovinatissimo) a presentare la nuova fiamma ai figli. […]

Ora però pare che Brad faccia sul serio. Dicono che per San Valentino lui le abbia regalato un mazzo di fiori, peonie per l’esattezza e una baguette. Un’accoppiata certamente originale. Ma il divo aveva in serbo una sorpresa molto più bella e importante per Ines de Ramon: presentarle i figli avuti con Angelina Jolie: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Quindi coronare il tutto con una fuga d’amore a Parigi.

brad pitt ines de ramon 6

Ma c’è di più. L’amico per la pelle George Clooney pare approvare la nuova compagna di Brad. Su qualche rivista gli è stata attribuita la seguente farse: «Mentre la relazione fra Brad e Angie è stata un disastro di alto profilo, con Ines è tutto il contrario. Lei non fa drammi ed è molto riservata». […]

