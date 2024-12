L’EGO DI MACRON NON SI FA DA PARTE NEMMENO ALLA RIAPERTURA DI NOTRE-DAME – ALL’INAUGURAZIONE DELLA “NUOVA” CATTEDRALE DI PARIGI, DOPO IL DEVASTANTE INCENDIO DEL 2019, IL PRESIDENTE FRANCESE VUOLE RIUSCIRE NEL “MIRACOLO” DI AVVIARE UN NEGOZIATO DI PACE TRA TRUMP E ZELENSKY – ALLA CERIMONIA SARANNO PRESENTI OLTRE 2500 INVITATI, TRA CUI GIORGIA MELONI, SERGIO MATTARELLA E ALTRI CAPI DI STATO – IL DISCORSO DEL “TOY BOY DELL’ELISEO” È STATO SPOSTATO ALL’INTERNO DELLA CHIESA A CAUSA DEL MALTEMPO (SPERIAMO ABBIA IMPARATO LA LEZIONE DELLE OLIMPIADI, QUANDO MATTARELLA FU LASCIATO SOTTO LA PIOGGIA...)

Estratto dell’articolo di Anais Ginori per “la Repubblica”

EMMANUEL MACRON - CANTIERE NOTRE DAME PARIGI

La riapertura di Notre-Dame diventa oggi l’occasione per un pre-vertice di pace sull’Ucraina con Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Dopo l’annuncio dell’arrivo a Parigi del presidente americano eletto, primo viaggio all’estero dal voto del 5 novembre, Emmanuel Macron invita anche il leader ucraino per ammirare la «nuova» cattedrale ricostruita dopo il rogo di cinque anni fa.

Nell’agenda dell’Eliseo, sono previsti due bilaterali di Macron separati, ma da Kiev fanno capire che un incontro tra Zelensky e Trump «è possibile» in una fase in cui si sono moltiplicati i contatti tra gli staff. […]

donald trump volodymyr zelensky

Macron vuole riuscire nel «miracolo» di avviare un negoziato di pace equilibrato tra Trump e Zelensky. Finita la campagna elettorale negli Usa, è evidente che chiudere la guerra in 24 ore, come aveva promesso il candidato repubblicano, non sarà possibile. All’indomani della vittoria, Trump aveva avuto una conversazione telefonica con Zelensky. Macron tenterà di porsi come mediatore e di far pesare gli interessi europei. Ieri è arrivata la notizia che anche Giorgia Meloni sarà a Parigi, non si esclude che a margine della cerimonia possa avvenire il primo incontro tra la premier e il presidente eletto Trump.

sergio mattarella alla cerimonia di apertura delle olimpiadi di parigi

Ursula von der Leyen, invece, ha deciso di non esserci. La presidente della Commissione Ue ha irritato l’Eliseo andando a Montevideo per annunciare la conclusione dell’accordo di libero scambio Mercosur, al quale la Francia si oppone. Nell’entourage del leader francese sono persino convinti che von der Leyen abbia accelerato la firma approfittando della crisi di governo a Parigi.

Oltre a Trump e Zelensky, circa quaranta capi di Stato e di governo parteciperanno oggi alla riapertura della cattedrale, tra cui anche il presidente Sergio Mattarella, uno dei primi capi di Stato stranieri a visitare Notre-Dame dopo il rogo.

La cerimonia con 2500 invitati, prevede un discorso di Macron che doveva parlare sul sagrato davanti alla cattedrale per rispetto della laicità della République ma che a causa del maltempo si terrà all’interno, seguito da una messa per la riapertura e da alcuni momenti più artistici. […]

