C’ERAVAMO TANTO AMATI (MA MO’ BASTA) – “CHI” SCODELLA LO SCOOP DELL’ESTATE E RIVELA LA NUOVA VITA DI ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO DOPO LA SEPARAZIONE: IL CANTANTE DIVENTERÀ PADRE PER QUINTA VOLTA IN AUTUNNO CON LA NUOVA COMPAGNA DENISE, DI 26 ANNI PIÙ GIOVANE – E ANNA SI CONSOLA SLINGUAZZANDO IL NUOVO FIDANZATO, IL RAPPER LIVIO CORI…

Da "Chi"

copertina chi 4 agosto 2021

Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 4 agosto lo scoop dell’estate: le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno.

Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. Dal canto suo Anna per la prima volta si è stata fotografata per la prima volta mente scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori. Tutte le immagini esclusive e i retroscena di questo scoop su Chi in edicola da mercoledì 4 agosto.

