L’ESERCITO DI SELFICIENTI INVADE CHERNOBYL - FOTO CON LE CHIAPPE AL VENTO DAVANTI AGLI EDIFICI ABBANDONATI DI PRYPJAT, SCATTI MENTRE SI SALGONO LE SCALETTE DI UNA PISCINA E SELFIE DENTRO LE CENTRALI – LA SERIE HBO ACCENDE I RIFLETTORI SUI LUOGHI DEL DISASTRO NUCLEARE: LE VISITE SAREBBERO AUMENTATE DI OLTRE IL 35% RISPETTO ALL’ANNO SCORSO…

Chernobyl, la miniserie Hbo e Sky che racconta in cinque puntate la storia di uno dei più gravi disastri nucleari al mondo ha conquistato critica e spettatori con un debutto da record. Ucraina 1986, nell'esplosione della centrale muoiono - secondo il rapporto Onu - tra le 30.000 e le 60.000 persone. Il sito è visitabile da 8 anni ma secondo la Cnn, con lo scoppiare della febbre per la nuova serie, le visite sarebbero aumentate di oltre il 35% rispetto all’anno scorso.

Craig Mazin, autore di Chernobyl, sul suo profilo Twitter ha dichiarato che è bellissimo che la serie stia avendo un impatto positivo sulla crescita del turismo in quella zona ma che turisti e influencer devono portare rispetto evitando foto inappropriate.

Molte infatti sono le immagini sexy postate da turisti e influencer. «Se la visitate, per cortesia ricordatevi che una terribile tragedia è successa proprio lì. Comportatevi con rispetto di tutti coloro che hanno sofferto e che si sono sacrificati».

