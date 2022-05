L’IMPORTANTE È ESSERCI. ANCHE SOLO NEL REGNO DIGITALE – RIHANNA HA DOVUTO RINUNCIARE A SFODERARE IL PANCIONE AL MET GALA PER EVITARE DI PARTORIRE SUL TAPPETO ROSSO E IL MUSEO LE HA DEDICATO UN RENDERING CHE MOSTRA UNA SUA STATUA DIGITALE CON LA PANZA NELL’AREA DEDICATA AI TESORI DI MARMO DELL’ARTE GRECO-ROMANA – UN OMAGGIO CHE PRENDE ISPIRAZIONE DALLA COPERTINA DI “VOGUE” CHE HA IMMORTALATO LA CANTANTE CON UNA TUTINA ATTILLATA E… VIDEO

shut down the met in marble! what’s more gilded than that? Lol! Thank you @metmuseum and @voguemagazine for this historic tribute! y’all bad for this one! pic.twitter.com/NawYMd0RpL — Rihanna (@rihanna) May 3, 2022

L’importante è esserci. Anche se solo nel regno digitale. Rihanna non ha potuto partecipare al Met Gala di lunedì scorso visto l’avanzato stato di gravidanza. Ma il Metropolitan Museum of Art ha comunque voluto onorare la cantante con un rendering che mostra una statua digitale di Rihanna incinta che troneggia al Met tra altre figure di marmo nell’area dedicata all’arte greco romana. La statua è stata ispirata alla copertina che Vogue ha dedicato a Riri ed è stata apprezzata dalla cantante che ha ritwittato il video.

Da www.lastampa.it

rihanna su vogue 1

Quest’anno Rihanna – regina indiscussa del Met Gala per via dei look spettacolari sfoggiati ad ogni edizione – non si è presentata all’iniziativa benefica di lusso, considerata uno degli eventi più attesi dal mondo della moda, che si svolge ogni anno il primo lunedì di maggio al Metropolitan di New York. Ma si può dire che la cantante pop statunitense (incinta del rapper A$AP Rocky) abbia partecipato virtualmente alla serata in forma di statua.

Il video su Instagram

Un vero peccato per Rihanna non poter partecipare all’evento. Ma giunta al terzo trimestre, sul punto di partorire il suo primo figlio, ha ritenuto imprudente la sua presenza. Così Vogue e il Metropolitan hanno deciso di consolarla premiandola con la sua effige in marmo, con tanto di pancione istoriato. «Shut down the met in marble! what’s more gilded than that? Lol! Thank you metmuseum and voguemagazine for this historic tribute! y’all bad for this one!»,(Spegni il Met in marmo! cosa c'è di più dorato di così?

la statua di rihanna al met 5

Lol! Grazie metmuseum e voguemagazine per questo tributo storico!», scrive Rihanna in un post su Twitter dove condivide con i suoi fan un video dove si vede la statua incastonata all’interno delle gallerie greco-romane del Metropolitan Museum of Art di New York. Svelata sui social media dopo lo svolgimento del Gala, l’opera imita la copertina del numero di maggio di Vogue che immortala la cantante incinta, fasciata da un abito ricamato che ne evidenza lo stato di dolce attesa.

rihanna su vogue 4 la statua di rihanna al met 3 rihanna su vogue 2 rihanna su vogue 3 la statua di rihanna al met 4 la statua di rihanna al met 6

la statua di rihanna al met 1 la statua di rihanna al met 2