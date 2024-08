L’INCENDIO A MONTE MARIO, A ROMA, NON HA INSEGNATO NULLA: OGGI UN ALTRO ROGO E' PARTITO DA UN CAMPO ROM, VICINO A VIA TIBURTINA - POCHE SETTIMANE FA, LE FIAMME CHE HANNO DEVASTATO LA COLLINA VICINO LA SEDE DELLA RAI ERANO STATE SCATENATE DA UN ACCAMPAMENTO ABUSIVO, TOLLERATO DALLE AUTORITA' PER ANNI - OGGI SI È VERIFICATO LO STESSO SCENARIO: L'INCENDIO È SCATURITO DALL'INTERNO DI UN CAMPER...

Estratto dell’articolo di Salvatore Giuffrida per www.repubblica.it

INCENDIO A ROMA

Ancora incendi su Roma, nel mezzo di case, macchine e attività commerciali. Da ieri continuano senza sosta gli interventi di vigili del fuoco e volontari di protezione civile: oggi a bruciare è il quadrante che si trova fra la via Tiburtina e Setteville a Guidonia, Roma nord.

Le fiamme sono divampate questa mattina lunedì 12 agosto intorno alle 10,30 tra via Tiburtina e via dell’Albuccione, da un camper andato a fuoco all’interno di un’area dove si trova il campo nomadi dell’Albuccione.

INCENDIO A ROMA

I vigili del fuoco sono accorsi in gran numero per domare le fiamme: sul posto ci sono carri respiratori, un mezzo aereo, autobotti. In tutto sono sul posto 40 pompieri oltre ai volontari delle associazione di protezione civile. Almeno tre famiglie che vivevano nel campo rom di via Albuccione sono rimaste coinvolte nel rogo ma non ci sono persone ne animali feriti [...]

Le fiamme sono state messe sotto controllo ma adesso a preoccupare però è la colonna di fumo nera e densa che si alza ancora dall’area devastata dal fuoco: nel campo rom c’è una discarica completamente andata a fuoco che era molto usata dagli svuotacantine per sversare di tutto, da metalli a materiale di risulta.

È stata trovata anche una carcassa di una automobile cannibalizzata. Il problema è che le case sono molto vicine e solo poche centinaia di metri li separano dal fuoco. Secondo il sindaco Lombardo non ci sono evacuazioni in vista, neanche per il centro commerciale Tiburtino, anche se rimane alto l’allarme per il pericolo di contaminazione ambientale per i prossimi giorni. [...]

