12 feb 2024 19:37

L’INVIATA DELL’ONU, FRANCESCA ALBANESE, NON POTRÀ ENTRARE IN ISRAELE – TEL AVIV HA DECISO DI NEGARLE L’INGRESSO NEL PAESE. MOTIVO: “LE SUE OLTRAGGIOSE AFFERMAZIONI CHE ‘LE VITTIME DEL MASSACRO DEL 7 OTTOBRE NON SONO STATE UCCISE PER LA LORO EBRAICITÀ MA IN RISPOSTA ALL’OPPRESSIONE ISRAELIANA’” – PER IL MINISTRO DEGLI ESTER DI TEL AVIV, ISRAEL KATZ, “IL TEMPO DEL SILENZIO EBRAICO È PASSATO” – LA REPLICA DELLA FUNZIONARIA ITALIANA: “SONO DUE ANNI CHE ISRAELE MI NEGA DI FARE IL MIO LAVORO COME CHIESTO DALL'ONU”