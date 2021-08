L’IRA DI IDA – È DI CINQUE VITTIME IL BILANCIO PROVVISORIO DELL’URAGANO IDA CHE SI È ABBATTUTO SULLA LOUISIANA: UN 71ENNE È STATO SBRANATO DA UN ALLIGATORE, DUE LE VITTIME NEL CROLLO DI UN’AUTOSTRADA. UN UOMO È ANNEGATO E UN ALTRO È RIMASTO UCCISO DA UN ALBERO - PIÙ DI UN MILIONE DI CASE SONO SENZA ELETTRICITÀ E RISCHIANO DI RIMANE SENZA LUCE PER TRE SETTIMANE: A NEW ORLEANS I SACCHEGGIATORI STANNO RIPULENDO NEGOZI E SUPERMERCATI… - VIDEO

È di cinque morti il bilancio provvisorio dell’uragano Ida, declassato nelle scorse ore a tempesta tropicale. Un alligatore ha ucciso un 71enne che cercava di recuperare materiale da un capanno in parte sommerso dall’acqua. Due le vittime nel crollo dell’autostrada 26. Un quarto uomo è morto annegato mentre un altro è rimasto ucciso dal crollo di un albero.

Più di un milione di case sono rimaste senza elettricità in Louisiana e in Mississippi: l'interruzione, che ha coinvolto anche New Orleans, potrebbe durare tre settimane. In città è crollato il leggendario sito jazz “The Karnofsky Tailor Shop” mentre la polizia è impegnata a scovare i saccheggiatori che stanno ripulendo supermercati e negozi abbandonati. Il sindaco di New Orleans LaToya Cantrell: «La mia direttiva è stata molto chiara: rinchiuderli».

Il disastro ha colpito la Louisiana che sta già affrontando una pericolosa recrudescenza del virus: gli ospedali sono già al collasso e lo stravolgimento provocato dall’uragano potrebbe portare una nuova impennata di nuovi contagi.

