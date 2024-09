L’IRAN ALZA LA VOCE E ISRAELE CONTINUA A BOMBARDARE – IL REGIME DI TEHERAN SI DICE PRONTO A INVIARE TRUPPE IN LIBANO “PROPRIO COME NEL 1981”. MENTRE L’ESERCITO DELLO STATO EBRAICO HA COMPIUTO UN NUOVO RAID SU BEIRUT – NELL'OPERAZIONE DI IERI, IN CUI È STATO UCCISO HASSAN NASRALLAH, SONO STATE SGANCIATE PIÙ DI 80 BOMBE DEL PESO DI UNA TONNELLATA CIASCUNA SUL BUNKER DOVE SI TROVAVA IL LEADER DI HEZBOLLAH…

TEHERAN, PRONTI A INVIO TRUPPE IN LIBANO

(ANSA) - Un funzionario iraniano ha dichiarato alla rete americana Nbc che Teheran inizierà nei prossimi giorni la registrazione per l'invio di truppe in Libano, in seguito all'attacco israeliano in cui è morto il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'ayatollah Mohammad Hassan Akhtari, vicepresidente dell'Iran per gli affari internazionali, ha dichiarato che i funzionari daranno il permesso di schierare le truppe in Libano e sul versante siriano delle alture del Golan. "Possiamo inviare truppe in Libano per combattere contro Israele, proprio come abbiamo fatto nel 1981", afferma. (ANSA).

LIBANO, NUOVO RAID ISRAELIANO ALLA PERIFERIA SUD DI BEIRUT

(ANSA-AFP) - Una fonte della sicurezza libanese riferisce di un nuovo attacco israeliano alla periferia sud di Beirut.

IDF, SGANCIATE PIÙ DI 80 BOMBE SUL BUNKER DI NASRALLAH

(ANSA) - Nell'operazione 'Nuovo ordine', il raid aereo in cui sarebbe rimasto ucciso il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, sono state sganciate più di 80 bombe del peso di una tonnellata ciascuna sul bunker dove si trovava.

L'attacco, ha detto l'Idf, è stato effettuato mentre i vertici di Hezbollah si trovavano nel quartier generale per coordinare attività terroristiche contro i cittadini dello Stato di Israele. Lo Squadrone 69 dell'Iaf ('The hammers') ha guidato l'attacco con i suoi aerei F-15I, considerati i principali bombardieri dell'esercito.

