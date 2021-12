L’ITALIA A NUDO – SONO CIRCA 120MILA I SEX WORKERS NEL NOSTRO PAESE: MOLTI HANNO INTRAPRESO LA CARRIERA DOPO LA PANDEMIA E GRAZIE ALLA POPOLARITÀ DI PIATTAFORME COME "ONLYFANS" – LA COPPIA “THE REAL DIABLA”: “È UN LAVORO VERO E PROPRIO. IL NOSTRO PROFILO HA CIRCA MILLE ISCRITTI E RIUSCIAMO A GUADAGNARCI CIRCA 7MILA DOLLARI AL MESE” – LA MODELLA “SOFY MALA”: "QUESTO LAVORO MI HA RESO A TUTTI GLI EFFETTI UN’IMPRENDITRICE DI ME STESSA. E AMMETTO CHE È DAVVERO GRATIFICANTE…” – FOTOGALLERY BOMBASTICA!

In Italia il «sex work» non è per niente regolamentato. Difficile sapere quanti siano i lavoratori coinvolti. L’osservatorio sulla prostituzione online di EA Insights stima che i sex workers in Italia siano almeno 120mila. "Parlare di sex work è un po’ riduttivo, perché include attività molto diverse fra loro: porno attori, stripper, persone che lavorano con il nudo".

Ludovica e Noah, rispettivamente 19 e 27 anni, conosciuti come The real diabla. "Il nostro è un lavoro vero e proprio, che ci occupa le giornate dalla mattina alla sera – spiegano –. Di sicuro influisce molto anche l’uso dei social: stare dietro alle richieste che arrivano da decine di piattaforme contemporaneamente non è facile". I due sono una coppia anche nella vita reale e lo scorso anno hanno deciso di provare a diventare porno attori.

"Fino a due mesi fa avevamo entrambi un lavoro: io ero commesso in un negozio, lei lavorava come estetista – racconta Noah –. Da un paio di mesi, però, ci dedichiamo soltanto al porno. Il nostro profilo Onlyfans ha circa mille iscritti e riusciamo a guadagnarci, tolte le tasse, circa 7mila dollari al mese". Abbiamo la fortuna di avere entrambi famiglie molto aperte di mente – rivelano –. I nostri genitori ci hanno detto che, finché ci rende felici e abbiamo rispetto per noi stessi, loro appoggiano la nostra scelta", hanno spiegato al Giorno.

Anche Sofiya Malakhova, 24 anni è una sexy star: "La situazione sta migliorando soprattutto perché ci sono molte ragazze che condividono la propria esperienza – sostiene –. Questo fa sì che chi sta dall’altra parte dello schermo si renda conto che il nostro è un lavoro a tempo pieno".

Sofy Mala, questo il suo nome d’arte, lavora come stripper in locali di pole dance. Anche lei è su Onlyfans: "Oltre a rendermi indipendente, questo lavoro mi ha permesso di fare esperienze che non avrei mai pensato di fare, come poter viaggiare all’estero e lavorare da qualunque luogo e in qualunque momento – spiega –. Questo mi ha reso a tutti gli effetti un’imprenditrice di me stessa. E ammetto che è davvero gratificante".

