L’“OCTOPUS” DELLE MERAVIGLIE – IL SUPER YACHT DA 126 METRI APPARTENUTO A PAUL ALLEN È STATO MESSO IN VENDITA PER 326 MILIONI DI DOLLARI: LA MEGA NAVE OSPITA DUE ELICOTTERI, UNA PISCINA, SETTE TENDER, DUE MINI SOTTOMARINI, UN CINEMA, UN CAMPO DA BASKET, UNA DISCOTECA – NELLO STUDIO DI REGISTRAZIONE HANNO SUONATO MICK JAGGER, DAVE STEWART E GLI U2 CHE RICORDANO COME…(VIDEO)

Il modello

lo yacht octopus di paul allen 5

«Octopus», il super yacht di Paul Allen, ha viaggiato in tutto il mondo, da Venezia a Shanghai, ospitando alcune delle più famose celebrità mondiali. Dopo la morte di Allen, avvenuta nell’ottobre del 2018, è stato messo in vendita per 326 milioni di dollari.

Nel suo libro di memorie «Idea Man», pubblicato nel 2011, Allen disse di essere rimasto sopraffatto dalle sue dimensioni la prima volta che lo vide: con i suoi 126 metri, era un terzo più grande di un campo da calcio e all'epoca era il quarto yacht più grande al mondo.

paul allen 2

«Quando sono stato sul ponte per la prima volta, mi sono sentito come se fossi su un'astronave». Ora è al 14esimo posto nella classifica delle navi più grandi, il quinto non di proprietà di un capo di stato.

Elicotteri e sottomarini

La mega nave ospita due elicotteri sul ponte superiore (uno nella parte anteriore e uno sul retro) e un tender di 19 metri ancorato a poppa. In totale sono presenti sette tender a bordo. Lo yacht ha una piscina, situata a poppa su uno dei suoi ponti superiori, e due minisottomarini.

lo yacht octopus di paul allen 4

Uno di questi è stato ideato per studiare i fondali dell'oceano, grazie a un controllo a distanza, ed è in grado di raggiungere i 3 mila metri di profondità; l'altro può ospitare al suo interno fino a 10 persone e scendere a 400 metri di profondità.

Cinema, sport e musica

Ma a bordo di «Octopus» grande spazio era stato dedicato alle passioni di Allen. Sullo yacht è presente un cinema, un campo da basket, una discoteca e anche uno studio di registrazione con vista sull'oceano. Ha inoltre due ascensori al suo interno, per spostarsi più comodamente e un suv.

lo yacht octopus di paul allen 2

Nello studio di registrazione hanno inciso le loro tracce Mick Jagger e Dave Stewart (Eurythmics). Una volta gli U2 vi fecero a bordo la preview del loro nuovo album. Il leader, Bono, ricorda che il volume era così alto da bruciare gli altoparlanti.

Vanta, tra le altre cose, anche un centro di immersione, una vasca per ammirare i fondali, una camera iberbarica e, immancabile negli spazi oceanici, un forno per cuocere la pizza.

Il progetto

paul allen e bill gates 1

Il disegno esterno è stato fatto da Espen Øino, designer specializzato nelle navi e negli yacht di lusso, ed è stato costruito dai cantieri navali tedeschi Lürssen a Brema e Hdw a Kiel. Ha uno scafo costruito in acciaio e raggiunge una velocità massima di 20 nodi.

paul allen 3

L'interno è stato realizzato dal progettista Jonathan Quinn Barnett, originario di Seattle, che ha inserito 41 cabine a bordo, affinché Allen potesse ospitare un discreto numero di persone. C'è spazio per 26 ospiti in 13 cabine, e per 63 membri dell'equipaggio, suddivisi nelle stanze rimanenti.

Le esplorazioni

paul allen 1

Allen utilizzò il suo super yacht anche per dedicarsi all'avventura. Una di queste, come raccontò lui stesso, fu l'immersione più memorabile di tutta la sua vita, nel tentativo di esplorare il ponte di una portaerei affondata. Un'altra volta si dedicò allo studio e all'esplorazione di un antico relitto romano sepolto nel Mar Tirreno. «Octopus ha realizzato ogni missione che avevo in mente per lei», disse il co-fondatore di Microsoft.

lo yacht octopus di paul allen 3

Chi era Paul Allen

Nato nel 1953, Paul Gardner Allen è divenuto celebre per essere stato, insieme a Bill Gates, il co-fondatore della Microsoft. Solo otto anni dopo abbandonò ogni incarico direttivo nella Microsoft e si dimise dal CdA, per problemi di salute e per il peggiorare dei suoi rapporti con Gates.

paul allen e bill gates 2

Rimase comunque un modello nel mondo della tecnologia, e per tutta la vita continuò a investire i suoi soldi in avventure imprenditoriali. Comprò anche la squadra di basket Nba Portland Trail Blazers, e quella di football dei Seattle Seahawks. È morto nell'ottobre 2018 per le complicanze di un linfoma che aveva già sconfitto anni prima.

