L’ODIO FA AUDIENCE – SENZA TRUMP GLI ASCOLTI DELLA CNN SONO CROLLATI: HA PERSO IL 44% DI AUDIENCE NELL’ULTIMA SETTIMANA DI GENNAIO, CIOÈ LA PRIMA SENZA DONALD ALLA CASA BIANCA. NEGLI ULTIMI 4 ANNI LA TV VIA CAVO “LIBERAL” AVEVA INCENTRATO LA SUA LINEA EDITORIALE QUASI ESCLUSIVAMENTE SULL’ANTI-TRUMPISMO, CON OTTIMI RISULTATI, E ORA NE PAGA LE CONSEGUENZE…

(ANSA) - NEW YORK, 2 FEB - Senza Donald Trump si prospettano tempi duri per la Cnn. Nell'ultima settimana di gennaio, la prima dell'amministrazione di Joe Biden, l'emittente Usa ha registrato un crollo negli ascolti, ben il 44% in meno rispetto alla settimana precedente nella fascia di prima serata.

Secondo alcuni media il calo di audience potrebbe costituire un presagio di come sarà l'era post-Trump per la Cnn, che negli ultimi 4 anni ha incentrato quasi totalmente la sua linea editoriale sulle critiche all'ex presidente. La rete di Atlanta tuttavia potrebbe riprendersi a partire dalla settimana prossima, quando inizierà il processo di impeachment contro The Donald.

