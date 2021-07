È L’ORA DEL BOLLETTINO - I NUOVI CASI CONTINUANO AD AUMENTARE: OGGI SONO 5.143, CON 17 MORTI E 237.635 TAMPONI (17.857 IN PIÙ DI IERI). SALE ANCHE IL TASSO DI POSITIVITÀ, AL 2,3% - L’INDICE RT SUPERA QUOTA 1 PER LA PRIMA VOLTA DAL 26 MARZO E L’INCIDENZA RADDOPPIA PER VIA DELLA VARIANTE DELTA - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 63,8 MILIONI, CON PIÙ DI 29 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE (SONO IL 53,71% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Paola Caruso per www.corriere.it

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Sono 5.143 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.057). Sale così ad almeno 4.307.535 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 17 (ieri sono stati 15), per un totale di 127.937 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.120.846 e 1.239 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.483). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 58.752, pari a 3.886 in più rispetto a ieri (+3.558 il giorno prima).

CORONAVIRUS - OSPEDALE

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 237.635, ovvero 17.857 in più rispetto a ieri quando erano stati 219.778. Mentre il tasso di positività è 2,2% (l’approssimazione di 2,16%); ieri era 2,3%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, sopra la soglia di 5 mila per il secondo giorno consecutivo. Il trend rimane in salita. L’indice Rt passa da 0,91 a 1,26: è la prima volta che torna sopra l’1 dal 26 marzo e si proietta verso 1,55 per la prossima settimana.

tamponi drive in a milano

Mentre l’incidenza raddoppia, da 19 a 40 casi per 100 mila abitanti. «Crescono da 2267 a 2958 i comuni con almeno un caso di Covid — spiega il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, illustrando il report settimanale — ma l’impatto sugli ospedali è limitato. Si sta abbassando l’età media dell’infezione a 25 anni, quindi è la popolazione più giovane che alimenta i nuovi casi. Sta aumentando la quota della variante Delta e sta progressivamente decrescendo la variante Alfa».

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 1

Il ministro dell Salute Roberto Speranza rinnova l’invito a non abbassare la guardia: «I numeri del Covid che ci vengono segnalati dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei e dalle regioni sono nuovamente in crescita. L’Italia sta provando a mettere in campo una strategia di contenimento del virus in questa fase, che è diversa rispetto alle precedenti per un elemento di fondo, ossia una significativa presenza di vaccini a disposizione».

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 4

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 63,8 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 29 milioni (53,71% della popolazione over 12).