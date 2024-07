C’È UN’EPIDEMIA DI DEPRESSIONE TRA I CANTANTI - KEKKO SILVESTRE, IL FRONTMAN DEI MODÀ, ANNUNCIA SUI SOCIAL IL RITIRO DALLE SCENE: “CREDO DI AVER BISOGNO DI TEMPO PER CAPIRE SE IN FUTURO POTRÒ RIPRENDERE LA MIA ATTIVITÀ DISCOGRAFICA E DI FRONTMAN. NON POSSO FARE ALTRO CHE ACCETTARE QUESTO MOMENTO E ASCOLTARMI” – SILVESTRE AVEVA RACCONTATO DI ESSERE CADUTO IN DEPRESSIONE: “MI SONO SVEGLIATO E NON RIUSCIVO A PIEGARE LE GAMBE E…” - VIDEO

Sembrava fosse tutto pronto per il ritorno dei Modà, dopo che, lo scorso aprile, Kekko Silvestre aveva raccontato di aver finito la realizzazione del nuovo disco. Invece, il leader della band ha annunciato di aver ancora bisogno di tempo. Per farlo, ha scelto una foto in bianco e nero del loro concerto a San Siro, che risaliva esattamente a dieci anni fa, parlandone come di «un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati per tutta la vita».

Quindi, la confessione: «Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live. Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo... Credo di aver bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla».

Parole oneste, ma che aprono il campo alla possibilità che il ritorno possa in realtà non verificarsi mai. «Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). A oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi... sicuro che mi possiate capire. Vi amo».

Questo annuncio arriva dopo che, nel gennaio 2023, il cantante aveva svelato in una intervista, proprio al Corriere della Sera , di aver sofferto di una grave forma di depressione.

Il disagio era stato talmente prepotente da bloccargli l’uso delle gambe. «Mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe. Dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione. […]».

«All’inizio mi vergognavo a parlarne, mi sentivo ipocrita. Avevo tutto, perché essere depresso? Poi ho capito che è una malattia che non guarda in faccia nessuno […] »

