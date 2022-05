15 mag 2022 17:30

C’È SOLO UNA PERSONA CHE PUÒ TENERE IN PIEDI LA BARACCA. E HA 96 ANNI – SCENA INASPETTATA ALLO STADIO DI WEMBLEY DOVE L’INGRESSO DEL PRINCIPE WILLIAM È STATO ACCOMPAGNATO DEI FISCHI – L’IMBALSAMATO EREDE AL TRONO ERA ALLO STADIO PER LA FINALE DI FA CUP TRA LIVERPOOL E CHELSEA. LA REAZIONE STORIDITA DEI SOCIAL: “MA ME LO STO IMMAGINANDO? FISCIANO L’INNO E PURE WILLIAM?”