C'è un test veloce per il coronavirus, dura meno di 8 minuti e si chiama "Covid19 Afs-1000". In queste settimane è stato sperimentato a Roma dal Dipartimento Malattie infettive del Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma diretto da Massimo Andreoni e in particolare nei laboratori di Biochimica Clinica, diretti da Sergio Bernardini, dall'Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, dal Presidio Sanitario Casilino di proprietà di Medica Group.

Si basa su un sistema immuno-cromatografico fluorescente per la ricerca specifica nel sangue di IgM e IgG con una precisione vicina al 100%. È anche capace di analizzare da quanto tempo il coronavirus ha contagiato il paziente, se non è mai stato contagiato o è immunizzato. "Il test ha un tasso di errore praticamente pari a zero. Lo abbiamo testato in zone a rischio come Nerola con ottimi risultati. Serve ora un protocollo dal ministero per uniformare i test".

