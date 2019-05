“MALE MALE ALLEGRI, L'OPPOSTO DI RONALDO, SEMPRE DISPONIBILE" - BUFERA SUL TECNICO BIANCONERO PER L’AUTOGRAFO NEGATO A UN GIOVANE TIFOSO DURANTE JUVE FIORENTINA – MA C’E’ CHI LO DIFENDE: "SE FIRMA UN AUTOGRAFO LÌ ARRIVANO IN 100 A CHIEDERGLIELO", "C'È UN MOMENTO PER GLI AUTOGRAFI E QUELLO PER LA PARTITA" - MAX: "LE VOCI SU CONTE? SI DICE CHE VADO VIA MA SONO 5 ANNI CHE SONO QUI. IL FUTURO? PRIMA DEVO VEDERE AGNELLI”. E SU MESSI E CR7… - VIDEO