Musicista e compositore, interprete, pittore, letterato, regista, scenografo, pianista, attore, costumista. Un artista totale, poliedrico, spregiudicato, che ha inciso fortemente sul linguaggio contemporaneo e segnato l’evoluzione culturale del secondo Novecento, con opere punto di riferimento della musica e non solo d’avanguardia.

Non ha fatto in tempo a festeggiare i suoi 90 anni (il 1 ottobre) il maestro Sylvano Bussotti. Se ne è andato ieri in un istituto nel milanese dove era ricoverato.

Non stava bene da tempo e proprio due giorni fa la sua Firenze aveva presentato ufficialmente un mini festival di cinque giorni per celebrarlo, al via proprio lunedì. Un festival che indagherà i tanti aspetti della sua straordinaria vita artistica e che lo racconterà, senza volerlo, in tempo reale.

Il progetto curato da Fabbrica Europa, Fondazione Culturale Stensen, Florence Queer Festival, Tempo Reale, Maschietto Editore, istituzioni cittadine a lui profondamente legate, in collaborazione con Maggio Musicale Fiorentino, Bussotti Opera Ballet e Museo Marino Marini, con il contributo del Comune di Firenze - Estate Fiorentina 2021 e con il coordinamento di Culter, vedrà coinvolti i suoi compagni di lavoro, gli amici e gli appassionati.

