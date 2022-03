L’UNICO CAMPO DAL QUALE SI RITIRA LA RUSSIA È QUELLO DEL CONSIGLIO D’EUROPA – MOSCA SI RITIRA DALL'ORGANIZZAZIONE E HA INTENZIONE DI DENUNCIARE LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI – BIDEN PARTECIPERÀ A UN VERTICE NATO STRAORDINARIO IN EUROPA MENTRE I PREMIER DI POLONIA, REPUBBLICA CECA E SLOVENIA SONO ARRIVATI A KIEV – A MARIUPOL 400 TRA MEDICI E PAZIENTI SONO IN OSTAGGIO NELL’OSPEDALE – IL BLUFF DEL LEADER CECENO KADYROV: È A GROZNY E NON VICINO ALLA CAPITALE UCRAINA… - VIDEO

"La segretaria generale del Consiglio d'Europa ha ricevuto la notifica formale che la Russia si ritira dall'organizzazione, e anche informazioni sull'intenzione di Mosca di denunciare la Convenzione europea dei diritti umani". Lo dice all'ANSA il portavoce Daniel Holtgen.

Biden parteciperà a un «vertice Nato straordinario» in Europa

La prossima settimana, il presidente Usa Joe Biden «si unirà a un vertice programmato del Consiglio europeo per discutere le nostre preoccupazioni condivise sull'Ucraina, compresi gli sforzi transatlantici per imporre costi economici alla Russia, fornire supporto umanitario alle persone colpite dalla violenza e affrontare altre sfide legate al conflitto»: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, confermando le indiscrezioni già circolate nel tardo di pomeriggio di martedì. Il New York Times rivela inoltre che Biden parteciperà anche un vertice Nato straordinario.

I premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia sono arrivati a Kiev

«Questa guerra è il risultato del crudele tiranno che attacca civili vulnerabili. Bisogna fermare quanto prima la tragedia che sta accadendo. Ecco perché siamo a Kiev»: sono le parole con cui Mateusz Morawiecki, capo del governo della Polonia, ha annunciato di aver raggiunto la capitale Ucraina insieme al vice primo ministro polacco Jaroslaw Kaczynski, il premier della Repubblica Ceca, Petr Fiala, e il primo ministro sloveno Janez Janša.

Cosa succede alla Stazione spaziale internazionale senza i russi?

La Russia ha detto, alcuni giorni fa, che a causa delle sanzioni internazionali potrebbe non essere più in grado di correggere l’orbita dell’Iss, la Stazione spaziale internazionale che ospita – in questo momento – tre astronauti americani, un tedesco e due cosmonauti russi. Cosa succederebbe, in quel caso? Massimo Sideri ha intervistato Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire sulla Iss: che spiega come l’orbita potrebbe essere corretta grazie alla tecnologia italiana (e che comunque, se si decidesse di farla “deorbitare”, la sua destinazione sarebbe quella del “cimitero delle astronavi”, nel Pacifico).

Bluff del leader ceceno Kadyrov, è a Grozny

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, che nelle scorse ore aveva affermato di trovarsi nei pressi di Kiev per partecipare all'offensiva russa, si trova ora in Cecenia, a Grozny, dove oggi ha incontrato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Nikolai Patrushev. Lo mostrano le immagini diffuse dai media locali.

Il punto militare sulla guerra: quando finirà e cosa dicono gli analisti?

Secondo Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucrainola guerra finirà entro maggio, magari anche prima, perché la Russia non avrà più risorse per continuarla. Gli analisti in verità sono divisi tra chi sostiene che Putin abbia sbagliato tutto (strategia e previsioni) e chi invece sostiene che l'obiettivo della Russia sia quello di frammentare l'Ucraina usando la tattica del boa, che avvolge e soffoca progressivamente.

Bbc, ostaggi 400 pazienti e medici ospedale Mariupol

I pazienti e il personale dell'ospedale di Mariupol sono stati presi in ostaggio dalle forze armate russe: lo riferisce la Bbc citando il vicesindaco della città sotto assedio, Serghei Orlov. «Abbiamo ricevuto informazioni che l'esercito russo ha catturato il nostro più grande ospedale e sta usando i nostri pazienti e medici come ostaggi» riferisce il sito del servizio pubblico britannico. Secondo le informazioni fornite da Orlov, si tratterebbe di circa 400 ostaggi. Secondo altre fonti, nell’ospedale sarebbero state portati anche dei residenti della zona.

