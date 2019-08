C’È VITA OLTRE LA MORTE – UNA DONNA DI 27 ANNI IN STATO DI MORTE CEREBRALE HA DATO ALLA LUCE UNA BIMBA ALL'OSPEDALE UNIVERSITARIO DI BRNO, NELLA REPUBBLICA CECA - TRE MESI FA LA MAMMA AVEVA AVUTO UN’EMORRAGIA CEREBRALE E I MEDICI L’HANNO TENUTA IN VITA ATTACCATA AI MACCHINARI PER PERMETTERE ALLA PICCOLA DI POTER CRESCERE: NELLE SCORSE ORE LA NEONATA È VENUTA AL MONDO CON UN PARTO CESAREO E…

Una donna di 27 anni, dichiarata dai medici in stato di morte cerebrale, ha dato alla luce una bimba all'Ospedale universitario di Brno, nella Repubblica Ceca.

La mamma era stata colpita da un’emorragia cerebrale all’inizio di giugno e i dottori avevano deciso di tenerla attaccata ai macchinari per consentire che la piccola che portava in grembo crescesse per poter sopravvivere a un parto.

Dopo quasi tre mesi la bimba è venuta al mondo nelle scorse ore con un parto cesareo alla 34esima settimana.

L’ospedale non ha fornito dettagli sulla salute della bimba, ma la piccola adesso sarebbe con il papà.

Non è il primo caso di parto in cui la mamma è tenuta in vita per poter dare alla luce il piccolo che porta in grembo: Catarina Sequeira ha dato alla luce suo figlio Salvador alla 32esima settimana dopo essere stata dichiarata cerebralmente morta dopo un attacco d’asma.

Nel 2016, un bambino di nome Lourenço Salvador Faria, è nato a Lisbona dopo 15 settimane nel grembo della mamma “morta”.

