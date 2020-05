3 mag 2020 15:58

PER LA RUBRICA “SESSANTENNI CHE NON REGGONO PIÙ LA QUARANTENA”, DOPO LUCA BEATRICE E GIANCARLO DOTTO, OGGI TOCCA A MICHELE SERRA: “PIÙ DI OGNI COSA MI MANCANO I BAR. MI MANCA GATTULLO A MILANO, SCINTILLANTE E TRABOCCANTE DI PASTE E PANINI, MI MANCA IL MIO BAR DI PAESE DOVE CI CONOSCIAMO TUTTI E, COME ATTIVITÀ PRINCIPALE, CI PRENDIAMO PER I FONDELLI SBEVAZZANDO…”