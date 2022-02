RUSLAN CONTRO LA RUSSIA - IL CENTROCAMPISTA UCRAINO DELL’ATALANTA RUSLAN MALINOVSKYI HA PUBBLICATO SULLE SUE PAGINE SOCIAL UN LINK CON GLI ESTREMI BANCARI PER LE DONAZIONI A SOSTEGNO DELL'ESERCITO UCRAINO – A POCHE ORE DALLA PARTITA DI EUROPA LEAGUE CONTRO L’OLYMPIACOS, UN GRUPPO DI TIFOSI HA SCRITTO ALLA SOCIETÀ BERGAMASCA UNA RICHIESTA DI ASSEGNARGLI LA FASCIA DI CAPITANO “COME SEGNO DI VICINANZA AL POPOLO UCRAINO...”

(ANSA) - Prosegue, a poche ore dalla partita di Europa League dell'Atalanta, l'attivismo a favore del suo Paese del centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi. Il giocatore, che ha condiviso stamattina un appello della moglie a sostenere la causa dopo l'invasione russa, ha messo il link sulle proprie pagine ufficiale di Facebook e Twitter gli estremi bancari per le donazioni a sostegno dell'esercito ucraino, anche in criptovaluta, a nome dell'organizzazione non governativa 'Come Back Alive', impegnata nel crowfunding fin dal maggio 2014 per finanziare le operazioni militari nel Donbass.

Nel frattempo alla società nerazzurra è pervenuto un appello via e-mail di un gruppo di tifosi perché allo stadio Karaiskakis (inizio ore 18.45) Malinovskyi sia capitano per una sera al posto di Rafael Toloi (Remo Freuler è il secondo e Marten de Roon il terzo nelle gerarchie): "Parlare di calcio oggi è la cosa più difficile - si legge -. Come in tutte le guerre le prime vittime sono i civili, le foto con le facce dei bambini che scappano da Kiev sono un pugno nello stomaco. Questa sera, come segno di vicinanza al popolo ucraino, se il nostro Ruslan Malinovskyi scenderà in campo, chiediamo alla società Atalanta Bergamasca Calcio che possa indossare la fascia da capitano".

