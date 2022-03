LA RUSSIA STA USANDO UNA MISTERIOSA 'MUNIZIONE' IN UCRAINA: I SUOI MISSILI BALISTICI A CORTO RAGGIO ISKANDER-M RILASCIANO DEI DISPOSITIVI INGANNEVOLI, UNA SORTA DI ESCHE, IN GRADO DI CONFONDERE I SISTEMI AEREI DI DIFESA E I RADAR - L'USO DEI DIVERSIVI POTREBBE AIUTARE A SPIEGARE IL PERCHÉ I SISTEMI UCRAINI INCONTREREBBERO DIFFICOLTÀ NELL'INTERCETTARE I MISSILI ISKANDER RUSSI…

MISSILE ISKANDER

(ANSA) - La Russia sta usando una misteriosa 'munizione' in Ucraina: i suoi missili balistici a corto raggio Iskander-M rilasciano dei dispositivi ingannevoli, una sorta di esche, in grado di confondere i sistemi aerei di difesa e i radar. Lo riporta il New York Times citando fonti dell'intelligence, secondo le quali i missili rilasciano le esche quando avvertono di essere nel mirino dei sistemi di difesa aerea. Le esche sono in grado di produrre segnali elettrici e radio che confondo i radar nemici, oltre a contenere fonti di calore che attraggono i missili in arrivo. L'uso dei diversivi potrebbe aiutare a spiegare il perché i sistemi ucraini incontrerebbero difficoltà nell'intercettare i missili Iskander russi.

MISSILE ISKANDER MISSILE ISKANDER MISSILI ISKANDER