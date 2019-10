NEL RUSSIAGATE ALL’AMATRICIANA MANCA LA PISTOLA FUMANTE - IL GRANDE “SCOOP” DI REPORT, SU CUI SI SONO BUTTATI A PESCE PD E ITALIA VIVA, IN REALTÀ È UN’ORA DI COLPI A SALVE SPARATI CONTRO SALVINI, CON INTERVISTE A “INFAMI OLIGARCHI FASCIOPUTINIANI” E ATTEMPATI EX DETENUTI FASCISTI – L’ANELLO DI CONGIUNZIONE SAREBBE KONSTANTIN MALOFEEV, INVITATO ANCHE AL CONGRESSO DELLA LEGA NEL 2013, E CHE… – ATTACCO IN CDA RAI: I CONSIGLIERI DI LEGA E FDI ACCUSANO IL PROGRAMMA DI VIOLARE LA PAR CONDICIO

1 – RAI, IL CDA SI SPACCA SU REPORT PER LA PUNTATA SU MOSCOPOLI

Da www.repubblica.it

Dopo la puntata di Report di due giorni fa dedicata a Moscopoli - l'inchiesta in corso che vuole fare luce su un presunto finanziamento russo alla Lega di Salvini- la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci finisce sul tavolo di discussione del cda Rai, riunitosi oggi a Roma.



Secondo quanto si apprende, però, il consiglio di amministrazione si è spaccato: da un lato i due consiglieri Igor De Biasio, in quota Lega, e Gianpaolo Rossi (in quota Fratelli d'Italia) hanno accusato il programma di violare le norme sulla par condicio, in riferimento alle elezioni regionali che si terranno in Umbria domenica 27 ottobre. De Biasio inoltre ha anche criticato nel merito il contenuto della trasmissione.



Invece la consigliera Rita Borioni, in quota Pd, e Riccardo Laganà(rappresentante dei dipendenti), hanno difeso il diritto di inchiesta, rivendicando l'articolo 21 della Costituzione.

2- TRA SAVOINI E NOTE SPESE NUOVI SILURI SU SALVINI IL PD CAVALCA IL COMPLOTTO

Pasquale Napolitano per “il Giornale”

Il Pd sale a bordo della macchina del fango, messa in moto da Report contro Matteo Salvini. I dem, terrorizzati dai 200mila in piazza San Giovanni e dalle possibili vittorie del centrodestra ai prossimi appuntamenti elettorali (regionali) provano a cavalcare l' onda di sospetti contro il leader della Lega.

E rispunta, dall' esilio politico, anche l' ex premier Enrico Letta per sparare contro Salvini: «Dopo la puntata di Report su Salvini e la pista russa non può non succedere nulla». Mentre l' ex leader dei dem, Matteo Renzi, oggi senatore di Italia viva, chiede: «Ho una sola richiesta per Salvini. Senatore, perché non denuncia Savoini?».

L' ex ministro dell' Interno non cade nelle provocazioni e si affida all' ironia: «Ho visto Checco Zalone». Il teorema su cui si poggia l' inchiesta di Giorgio Mottola, andata in onda su Rai3 lunedì, punterebbe a dimostrare il coinvolgimento di Salvini e della Lega in un piano di Vladimir Putin per destabilizzare l' Unione europea. In questo quadro, avrebbe avuto un ruolo fondamentale Konstatin Malofeef, detto l' Oligarca di Dio, uno degli uomini più ricchi della Russia.

Sarebbe stato lui l' anello di congiunzione tra la Russia e il Carroccio. Malofeev che in passato ha finanziato il Front National di Le Pen conoscerebbe Salvini e la Lega.«L' ho incontrato ma non ho mai chiesto una lira», spiega in serata Salvini a Porta a Porta. Nel 2013 era stato invitato al congresso federale dove Salvini venne eletto nuovo segretario della Lega Nord. Ma, come ha spiegato a Mottola, non gli fu possibile andarci.

Al suo posto però mandò Alexey Komov, che oggi è il presidente onorario dell' Associazione Lombardia-Russia di Gianluca Savoini e Claudio D' Amico. E Komov è anche vicepresidente di un' altra associazione: il World Congress of Families (Wcf), quelli che hanno organizzato il convegno di Verona di quest' anno. Secondo Report, negli anni scorsi da tre conti dell' Est Europa legati a società dell' Azerbaijan e della Russia sono partiti oltre 2 milioni di euro, destinati alla Fondazione Novae Terrae presieduta dall' ex parlamentare dell' Udc Luca Volontè.

Dal 2015 del direttivo di Novae Terrae fa parte anche il senatore della Lega Simone Pillon che è uno dei più ferventi cattolici della nuova Lega di Salvini. Altra accusa che viene mossa al leader della Lega è di aver falsificato le note spese all' epoca in cui era un giovane giornalista de La Padania. Gigi Moncalvo, ex direttore, racconta di quando, nell' inverno 2003, voleva licenziare il redattore Salvini per assenteismo e falso. «Aveva falsificato una nota di presenza e quattro note spese ha dichiarato Allora per due volte l' ho convocato e gli ho comunicato l' intenzione di volerlo licenziare».

La sua risposta? A muso duro: «Tu passi, io resto. E, credimi, diventerò sempre più potente». Accuse, teoremi, congetture su cui si fiondano i big del Pd. Il segretario Nicola Zingaretti chiede di indagare e andare fino in fondo. Paolo Gentiloni, commissario Ue, parla di «inchiesta giornalistica fa anche ottimi ascolti.

Ignorarla sarà difficile».

3 - LO SCOOP DI «REPORT»: MATTEO È STATO IN RUSSIA

Pietro Mancini per “Libero quotidiano”

Nella Rai presieduta dal salviniano Marcello Foa, mentre Televideo parla di «centinaia di persone» a piazza San Giovanni, nella serata di lunedì, la terza rete è tornata "TeleKabul", di curziana memoria, per la gioia di Zingaretti e Gentiloni. Ma, mentre il comunista defunto, Sandrone "Kojak", mitragliava i governi in carica, Report ha tentato di affondare il «cattivo e fascista» Matteo Salvini, leader dell' opposizione, che incalza la divisa maggioranza demogrillina.

Più di un' ora di colpi, a salve, sparati contro il segretario della Lega, vecchi filmati, intervistine a Carneadi moscoviti, presentati come «infami oligarchi fascioputiniani» - in primis, un riccone, sovranista e anti-gay, Konstantin Malofeev - e ad attempati ex detenuti fascisti, in pensione, il solito video dell' allora titolare del Viminale, in costume da bagno, al Papeete, nel fatal mese di agosto.

INSEGUIMENTI

Spazio alle immagini dell' indagato, silenzioso, per presunta corruzione internazionale, Gianluca Savoini, che il successore di Bossi ha ammesso di conoscere da anni. Reato di amicizia? Ma perché i cronisti di Report non tempestano di quesiti il suocero di «Giuseppi» Conte, condannato, come ha rivelato Libero, per evasione fiscale?

Non ricordiamo l' inseguimento del premier, al termine di una manifestazione, come, invece, è accaduto all' allora ministro dell' Interno, bloccato, da un allievo di Michele «Sant' oro», sotto il palco del comizio a Cervia. E neppure inchiestone di Report sulle mega-cene elettorali del Partito democratico del Lazio, saldate dal «compagno» Buzzi, stangato per Mafia capitale.

«C' è un' istruttoria, a Milano», ha risposto Salvini, «lasciamo lavorare i magistrati». Ma il cronista ha insistito a sparare domande: «Di cosa ha parlato con Savoini, a Mosca, il 16 ottobre 2018?». Matteo: «Lei mi interrompe, mi dà del bugiardone... c' è un' inchiesta...».

POCO SOLERTE

L' ex direttore della Padania, il bossiano Gigi Moncalvo, ha riferito che l' allora redattore, Salvini, 15 anni fa, non era tra i giornalisti più solerti. E avrebbe percepito i compensi maggiorati, per le festività, non risultando presente in redazione. Sono queste le «notizie inquietanti» per la democrazia italiana, come le ha definite il segretario del Partito democratico?

report e la trattativa tra savoini e i russi 13

Una domanda: D' Alema e Veltroni, quando dirigevano l' Unità, erano in redazione, stremati dalla fatica, anche a Natale, Capodanno e Pasqua? La risposta non mancherà, certo, nel prossimo numero di Report, programma obiettivo, equilibrato, imparziale e mai aggressivo e anti-Lega. Vero, direttore attuale, Sigfrido Ranucci, ed ex, donna Milena Gabanelli?

