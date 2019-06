13 giu 2019 13:02

RUTTO CEFFO – UN UOMO RUTTA IN FACCIA A UN PENSIONATO A VICENZA E LUI GLI FA CAUSA: ORA DOVRÀ PAGARE 700 EURO OLTRE ALLE SPESE LEGALI – I FATTI RISALGONO AL SETTEMBRE DI TRE ANNI FA: TRA I DUE ERA PARTITA UNA LITE VERBALE FUORI DA UN BAR PER UN PARCHEGGIO – DURANTE L’EMISSIONE DI ARIA IL RUTTATORE TENEVA FERMO L’ANZIANO PER ASSICURARSI CHE…