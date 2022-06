8 giu 2022 15:11

IL SACRIFICIO PIU' GRANDE - A CASTEL VOLTURNO, IL 42ENNE RAHHAL AMARRI, DI ORIGINI MAROCCHINE, SI E' TUFFATO IN MARE PER SALVARE DUE BAMBINI IN DIFFICOLTA' E POI E' MORTO IN ACQUA A CAUSA DI UN MALORE - ERA IL GESTORE DEL LIDO: E' RIUSCITO A TRASCINARE A RIVA UNO DEI BIMBI, MENTRE IL BAGNINO PENSAVA ALL'ALTRO - POI, CONVINTO CHE CI FOSSERO ALTRI PICCOLI DA AIUTARE, HA PROVATO A RAGGIUNGERE NUOVAMENTE IL LARGO, MA NON CE L'HA FATTA E... - VIDEO