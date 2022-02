SALUTACI L'INFERNO - UN 30ENNE E' STATO CONDANNATO A MORTE IN PAKISTAN PER AVER VIOLENTATO E DECAPITATO UNA DONNA CHE AVEVA RIFIUTATO DI SPOSARLO - LE TELECAMERE DI SICUREZZA NELLA SUA ABITAZIONE HANNO RIPRESO LA RAGAZZA, FIGLIA DI UN EX AMBASCIATORE, MENTRE CERCAVA DI SCAPPARE DALLA VILLA MA VENIVA RIACCIUFFATA DA DUE COMPLICI DELL'AGUZZINO CHE L'HA POI TORTURATA CON UN TIRAPUGNI, VIOLENTATA E CON UN'ARMA A PUNTA AFFILATA LE HA STACCATO LA TESTA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Zahir Jaffer

Un cittadino statunitense è stato condannato a morte per aver violentato e decapitato la figlia di un diplomatico dopo che lei aveva rifiutato la sua proposta di matrimonio.

Zahir Jaffer, figlio di una delle famiglie più ricche del Pakistan, ha brutalmente assassinato Noor Muqaddam, 27 anni, nella sua casa di Islamabad il 20 luglio 2021. Le riprese delle telecamere di sicurezza hanno mostrato che Mukadam, figlia di un ex ambasciatore, aveva fatto ripetuti tentativi di fuggire dalla villa, ma è stata bloccata da due membri dello staff di Jaffer.

Quel filmato è stato rilasciato al pubblico e mostra Muqaddam che cerca di fuggire dal complesso attraverso un grande cancello, ma viene fermata dal personale. Le riprese delle telecamere di sorveglianza poi la mostrano mentre viene trascinata per un braccio lungo il pavimento da un uomo, attraverso una porta e di nuovo nella proprietà.

Noor Mukadam

La corte ha sentito che il 30enne pachistano-americano l'ha torturata con un tirapugni, l'ha violentata e ha usato un' «arma a punta affilata» per decapitarla. «Il principale imputato è stato condannato a morte», ha detto il giudice Atta Rabbani al tribunale distrettuale di Islamabad.

I genitori di Jaffer, Zakir Jaffer e Asmat Adamjee, sono stati dichiarati non colpevoli di aver tentato di insabbiare il crimine. I due membri dello staff sono stati condannati a 10 anni di carcere per concorso in omicidio.

«Sono felice che la giustizia sia stata servita», ha detto Shuakat Mukadam, il padre di Noor, mentre si impegnava a contestare l'assoluzione dei genitori di Jaffer.

Il caso ha suscitato una reazione esplosiva da parte degli attivisti per i diritti delle donne che hanno fatto i conti con la pervasione della violenza. La natura scioccante dell'omicidio, che ha coinvolto una coppia dell'élite privilegiata della società pachistana, ha portato a pressioni affinché il processo si concludesse rapidamente in un paese in cui il sistema giudiziario è notoriamente lento e i casi in genere si trascinano per anni.

Manifestazioni in Pakistan

Secondo l'Asma Jahangir Legal Aid Cell, un gruppo che fornisce assistenza legale alle donne vulnerabili, il tasso di condanna per casi di violenza contro di loro è inferiore al tre per cento. I bersagli di abusi sessuali e domestici spesso hanno troppa paura per parlare apertamente e le denunce penali spesso non vengono indagate seriamente.

Shuakat Mukadam padre di Noor

«Le condanne sono state terribilmente basse per le vittime... il che rende il verdetto di colpevolezza di oggi ancora più significativo», ha affermato Rimmel Mohydin, attivista di Amnesty International per l'Asia meridionale.