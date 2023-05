SALUTAME A PIQUÈ: SHAKIRA SI CONSOLA DIVIDENDOSI TRA TOM CRUISE E LEWIS HAMILTON – LA CANTANTE È VOLATA A MIAMI, NEGLI STATI UNITI, DOVE È STATA VISTA PRIMA INSIEME ALL'ATTORE E POI A UNA CENA INTIMA CON IL PILOTA DI FORMULA UNO. I DUE AVREBBERO ANCHE PASSATO UNA GIORNATA IN BARCA INSIEME –CHI SCEGLIERÀ TRA I DUE? AL MOMENTO IL PILOTA SEMBRA IN POLE MA UNA GOLA PROFONDA VICINO A "TOP GUN" RIVELA: “È MOLTO INTERESSATO A SEGUIRLA. C’È CHIMICA, LEI HA BISOGNO DI UN...” - VIDEO!

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Pop Base (@PopBase) May 7, 2023

1. SHAKIRA E LEWIS HAMILTON: C'È DEL TENERO?

Estratto dell’articolo di Antonella Rossi per www.vanityfair.it

Shakira in barca con Lewis Hamilton

Le foto di Shakira e Tom Cruise avvistati l'uno di fianco all'altra nel paddock del Gran Premio di Formula Uno di Miami, lo scorso weekend, avevano fatto velocemente il giro del web, non lasciando indifferenti gli esperti di gossip, che subito si erano chiesti se tra la cantante e l'attore potesse esserci del tenero.

Nelle ultime, ore, però, quell'avvistamento si è decisamente ridimensionato, alla luce di un'altra serie di scatti rubati che immortalano la cantante a Miami Beach con un gruppo di amici e il pilota Lewis Hamilton, presente, ovviamente al GP di domenica 7 maggio, dove si è piazzato al sesto posto.

Shakira con tom cruise

E se fosse lui, e non Tom Cruise, l'uomo al momento più vicino alla cantante? Le foto in questione arrivano da una giornata in barca a vela. Hamilton ha aiutato Shakira a salire e poi ha salutato Tonino, fratello di lei, anche lui nel piccolo gruppo. Sorrisi e atmosfera più che rilassata per tutti, anche se Shakira ed Hamilton hanno sempre mantenuto le distanze, almeno finché la barca non la mollato gli ormeggi. Ad alimentare i gossip, anche una cena solo per due al ristorante.

[…]

2. SHAKIRA DOPO PIQUÈ, IL FLIRT CON TOM CRUISE E LEWIS HAMILTON: COSA STA SUCCEDENDO

Estratto dell’articolo di Giulia Turco per www.fanpage.it

Shakira con tom cruise

Sembra che Shakira abbia deciso di mettere da parte ogni rancore per la separazione da Gerard Piquè e di rimettersi in gioco dal punto di vista delle frequentazioni. Il gossip di recente si è soffermato sulla ‘strana coppia’ formata dalla cantante sudamericana e Tom Cruise, dopo che i due sono stati avvistati insieme al Gran Premio di Formula 1 di Miami negli scorsi giorni.

L’accoppiata ha già fatto brillare gli occhi dei fan. Tom Cruise d’altronde è single dopo la separazione dalla collega Hayley Atwell che risale al 2022. È padre di tre figli, due dei quali adottati insieme a Nicole Kidman, e una avuta da Katie Holmes nel 2006. […]

L’occasione giusta è stata quella del Gran Premio di Formula 1 a Miami, dove i due sono stati immortalati insieme. Gli scatti hanno subito allertato il magazine americano Page Six, che ha contattato fonti vicine all’attore per un commento. “È estremamente interessato a inseguirla. C’è chimica”, ha fatto sapere un insider. “Shakira ha bisogno di un cuscino morbido su cui cadere e quello potrebbe essere Tom”.

Shakira con tom cruise

I gossip sulla cantante latina però non finiscono qui. […]. La sua partecipazione all’evento però non si è limitata alla gara e, stando alle testimonianze fotografiche dei paparazzi, la cantante avrebbe peso parte anche ad una cena esclusiva in compagnia di Lewis Hamilton. […]

SHAKIRA shakira 1 shakira SHAKIRA A CENA CON LEWIS HAMILTON A MIAMI