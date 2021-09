CAFONALINO DA MANGIARE - COS'HANNO IN COMUNE RENATINO ZERO E MARCO TARDELLI? L'AMMIRAZIONE PER IL PIZZICAROLO DI EATALY, IL RUBIZZO OSCAR FARINETTI CHE HA PRESENTATO A ROMA LA SOLITA PIPPA DI LIBRO AUTOBIOGRAFICO DOVE SI PARLA DI COSE PRIVATE E SOPRATTUTTO DI SOLDI - L'ENDORSEMENT DI UN RENATO ZERO PIUTTOSTO AFFAMATO: "FARINETTI È COME LA DEA KALI, HA LE MANI OVUNQUE. MI AGGREGO AI SUOI SOSTENITORI!" - FOTO