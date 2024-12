SALVARE CAPRONE E CAVOLI – UNA CAPRA DI 70 CHILI FA IRRUZIONE NELLA PIAZZA DI VASANELLO, IN PROVINCIA DI VITERBO, E SEMINA IL PANICO TRA LA GENTE DURANTE I PREPARATIVI DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA – IL SINDACO DELLA CITTÀ È INTERVENUTO PER NON FAR SOPPRIMERE L’ANIMALE, OPTANDO INVECE PER UNA SEDAZIONE CHE AVREBBE CONSENTITO DI METTERLO IN SICUREZZA. ALLA FINE, LA BESTIA È STATA TRASFERITA IN UN RIFUGIO PER ANIMALI A NEPI…

VASANELLO - CAPRONE DI 70 CHILI SALVATO DAL SINDACO

(ANSA) - A Vasanello, cittadina del viterbese, mentre fervevano i preparativi per la festa dell'Immacolata Concezione, è improvvisamente apparso sulla piazza principale del paese un grosso caprone di quasi 70chili con tanto di corna lunghe una cinquantina di centimetri. L'animale privo di contrassegni, forse spaesato e impaurito dalle persone, si è dimostrato irrequieto e aggressivo spaventando i residenti.

I carabinieri appena arrivati hanno allontanato i cittadini e nel frattempo hanno chiamato il sindaco Igino Vestri, il quale giunto sul posto ha incontrato i medici della Asl che, nel frattempo allertati dalle forze dell'ordine erano intervenuti. I sanitari hanno spiegato a Vestri che poteva decidere di far abbattere l'animale essendo privo di contrassegni e pericoloso per l'incolumità pubblica. Nel frattempo, a dare manforte erano arrivati in paese anche i volontari della sezione viterbese dell'Enpa, che hanno collaborato per cercare una soluzione per recuperare l'animale impaurito senza fargli del male.

A quel punto il primo cittadino non ha esitato e invece di far sopprimere l'animale, ha optato per una sedazione che avrebbe consentito di metterlo in sicurezza. Cosa che poco dopo è stata fatta da un veterinario, e in pieno stile natalizio la storia ha avuto anche un lieto fine: il caprone sperduto, grazie a un tam-tam mediatico tra animalisti, ha trovato una nuova casa nel rifugio per animali Hope di Nepi, dove potrà vivere una vita tranquilla.

"Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per far avere un lieto fine a questa storia - ha detto il sindaco Vestri -. La solidarietà, la condivisione, il rispetto, anche per gli animali in questi periodi per noi così aridi, non fa mai male, anzi migliora sicuramente il nostro modo di vivere".