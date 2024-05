15 mag 2024 18:05

SALVARE LA FACCIA, RINNEGANDO LE PELLICCE – LA REGINA CAMILLA HA UFFICIALMENTE PROMESSO DI NON ACQUISTARE PIÙ CAPI IN PELLICCIA IN UNA LETTERA SPEDITA ALLA PETA - LA CONSORTE REALE NON POTREBBE FARE ALTRIMENTI, NON SOLO PER L’ONDATA DI PROTESTE DEGLI ANIMALISTI DEGLI ULTIMI ANNI, MA ANCHE PER NON TRADIRE L’IMPEGNO AMBIENTALISTA DI RE CARLO – MA SE GLI ANIMALISTI ESULTANO, I VERTICI DELLA "INTERNATIONAL FUR FEDERATION" SI SONO INCAZZATI