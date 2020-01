LA SALVEZZA ARRIVA DAL CIELO – UN 30ENNE È STATO SALVATO DA UN ELICOTTERO GRAZIE A UN SOS GIGANTE SCRITTO SULLA NEVE DOPO AVER TRASCORSO 23 GIORNI AL GELO IN ALASKA – DI LUI SI ERANO PERSE LE TRACCE A METÀ DICEMBRE QUANDO LA SUA BAITA ERA ANDATA IN FIAMME, UCCIDENDO IL SUO CANE E LASCIANDO L'UOMO BLOCCATO A TEMPERATURE SOTTO LO ZERO SENZA RIPARO E MEZZI DI COMUNICAZIONE… VIDEO

Da diverse settimane non si avevano più notizie di Tyson Steele, 30 anni, residente in un remoto rifugio a circa 20 miglia da Skwentna, Alaska. Un elicottero della polizia, sulle sue tracce, lo ha localizzato grazie a un gigante segnale di Sos disegnato da Steele sulla neve.

Il rifugio era andato in fiamme a metà dicembre, uccidendo il suo cane e lasciando l'uomo bloccato a temperature sotto lo zero senza riparo e senza mezzi di comunicazione, per 23 giorni. Nelle riprese aeree condivise dagli Alaska State Troopers, si può vedere Steele uscire tra i resti innevati della sua casa agitando le braccia per attirare l'attenzione dell'elicottero.

"Tutto ciò che possedevo era in quella baita", ha detto Steele ai soldati. Nelle settimane dopo l'incendio Steele ha detto che è sopravvissuto grazie ai resti di cibo in scatola e burro di arachidi, dormendo in una grotta di neve e un riparo di fortuna che ha costruito intorno alla sua stufa a legna.

