E SALVINI CHE DICE? – PERCHÉ LA PROCURA DI RAVENNA HA SEQUESTRATO MEZZO MILIONE ALLE SOCIETÀ CHE GESTISCONO IL PAPEETE (DI PROPRIETÀ DELLA. SORELLA DELL’EUROPARLAMENTARE LEGHISTA MASSIMO CASANOVA)? SECONDO I MAGISTRATI SI SONO SERVITE DI UNA TERZA SOCIETÀ, LA MIB, CHE AVREBBE ESCOGITATO UN COMPLESSO SISTEMA PER EVADERE IL FISCO, TRAMITE FALSE FATTURE. AMMONTARE DELLA PRESUNTA EVASIONE, IN CUI SONO COINVOLTE IN TOTALE UNA TRENTINA DI SOCIETÀ: 2,3 MILIONI DI EURO…

1 - AVVISATE SALVINI: SEQUESTRATO MEZZO MILIONE DI EURO AL PAPEETE BEACH PER EVASIONE FISCALE - L’ACCUSA È DI AVERE UTILIZZATO FATTURE RELATIVE A OPERAZIONI RITENUTE INESISTENTI PER EVADERE LE IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - AL CENTRO DELL’INCHIESTA DELLA GUARDIA DI FINANZA C’È LA SOCIETÀ RAVENNATE "MIB SERVICE" NATA NEL 2010 CON IL DICHIARATO SCOPO DI AFFIANCARE GLI IMPRENDITORI DEL SETTORE TURISMO E IN REALTÀ TRASFORMATA IN UNA SORTA DI…

2 - «ELUSIONE FISCALE AL PAPEETE» SEQUESTRI PER MEZZO MILIONE ALLE SOCIETÀ DEI CASANOVA

Dal "Corriere della Sera"

Il Papeete finisce nei guai. La disco spiaggia più nota d'Italia, scenario delle estati di Matteo Salvini sulla riviera romagnola, avrebbe eluso il fisco. Su richiesta della procura di Ravenna, il giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti ha disposto il sequestro di più di mezzo milione di euro a due società di Rossella Casanova, la sorella dell'eurodeputato leghista Massimo.

Si tratta della Papeete srl, per 384.676 euro, e della Villapapeete srl, per 147.142, le società che controllano rispettivamente la disco beach e la discoteca di Milano Marittima frequentate abitualmente da Salvini. Fino a lunedì scorso il leader leghista era proprio lì, all'hotel Miami, di proprietà della stessa famiglia Casanova: da alcuni anni l'appuntamento clou dell'estate leghista è la festa del partito a Cervia.

Di rito, appena prima della festa politica, il passaggio al Papeete, diventato il simbolo dell'estate 2019 in cui Salvini ha causato la caduta del primo governo Conte. Le srl sono soltanto due delle 34 società che sono finite nel mirino della magistratura ravennate dopo essersi servite della Mib, una società di servizi che secondo la procura avrebbe escogitato un complesso sistema per evadere il fisco.

Ammontare della presunta evasione fiscale, 2,3 milioni di euro. I primi destinatari del provvedimento di sequestro sono stati infatti, nel 2019, i rappresentanti legali della Mib: Andrea Bagnoli, Michele Mattioli e Christian Leonelli, indagati con l'accusa di associazione per delinquere.

La Mib, secondo la Procura sarebbe una società «produttrice di false fatture» di cui si sarebbero avvalse le società che hanno poi subito il sequestro. Fatture «attestanti il sostenimento di spese relative all'esecuzione di appalti di servizi, da ritenersi simulati, realizzando notevoli risparmi d'imposta».

In sostanza, la società sarebbe una «scatola vuota» costituita con «il solo scopo di costruire un grande apparato di frode fiscale». Tra le società ravennati indagate anche quelle della ex partecipante del Grande Fratello Mascia Ferri (sequestro per 61.777 euro) e del compagno Cristiano Ricciardella (63.157 euro).

