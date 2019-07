SALVINI, MA CHE STAI A DÌ? - IL LEGHISTA FA LA VITTIMA DOPO IL SEQUESTRO DELL’ARSENALE AI NEONAZISTI IN LOMBARDIA: “ERA UNA DELLE TANTE MINACCE DI MORTE CHE MI ARRIVANO OGNI GIORNO. I SERVIZI SEGRETI PARLAVANO DI UN GRUPPO UCRAINO CHE ATTENTAVA ALLA MIA VITA” - “LA STAMPA” SMONTA IL VITTIMISMO DEL MINISTRO: “IL PIANO CONTRO SALVINI SI RIVELA SUBITO UN VICOLO CIECO, SENZA ‘CONSISTENZA INVESTIGATIVA’ DICONO DALLA PROCURA…”

"L'ho segnalata io. Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno. I servizi segreti parlavano di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita. Sono contento sia servito a scoprire l'arsenale di qualche demente". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul sequestro di armi, trovato nella disponibilità di alcune persone legate ad ambienti oltranzisti di estrema destra, tra cui un missile aria-aria Matra, in utilizzo alle forze armate del Qatar. "Penso di non aver mai fatto niente di male agli ucraini - ha detto ancora Salvini a Genova - ma abbiamo inoltrato la segnalazione e non era un mitomane. Non conosco filonazisti. E sono contento quando beccano filo-nazisti, filo-comunisti o filo chiunque".

L' indagine della Digos, diretta da Carlo Ambra, inizia alcuni mesi fa, quando un informatore di un paese dell' Est svela agli investigatori un articolato traffico internazionale di armi, riconducibili ad aree dell' estrema destra. Tra le confidenze, fa riferimento anche a un presunto piano per colpire il ministro dell' Interno Matteo Salvini.

Gli accertamenti della polizia, coordinata dal pool antiterrorismo della procura affidato all' aggiunto Emilio Gatti, imboccano più strade: una di queste li porta a individuare i tre soggetti, intenzionati a mettere in vendita il missile, prendendo contatti con militanti del Donbass e con un alto funzionario pubblico africano. Il piano contro Salvini si rivela subito un vicolo cieco, senza «consistenza investigativa» dicono dalla procura.

