SALVINI VA A CACCIA DI VOTI PER LE EUROPEE USANDO IL MATTONE – IL “CAPITONE” ALLARGA LE MAGLIE DELLA SANATORIA EDILIZIA PREVISTA DAL DECRETO “SALVA CASA” CON UNA SERIE DI EMENDAMENTI – CAMBIANO I REQUISITI MINIMI PER L'ABITABILITÀ – L'ELENCO INFINITO DEL LEADER LEGHISTA: “SI POTRANNO REGOLARIZZARE LA CAMERETTA, LA PARETE IN CARTONGESSO, LA VERANDA, IL BAGNETTO…” – VIDEO

1 - SÌ A MICRO-ALLOGGI E SOFFITTI BASSI SALVINI ALLARGA IL «SALVA-CASA»

Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”

matteo salvini 1

Matteo Salvini, il Mite. Il vicepremier ieri ha presentato gli emendamenti leghisti al decreto «salva-casa» e lì lo ha annunciato: «Occupandoci di edilizia popolare, spero che potremo aggiungere anche la “e” di edilizia al ministero dei Trasporti e Infrastrutture, passando da Mit a Mite». Ma il provvedimento, destinato a sanare «piccole difformità edilizie», per il ministro «non è un condono, quello lo ha fatto qualcuno prima di me. Questo va a regolarizzare tutto quello che c’è all’interno delle pareti».

E dunque, si augura che «la politica, da destra a sinistra, almeno sul tema della casa degli italiani, del taglio della burocrazia, della regolarizzazione di nove metri di cameretta, di una parete in cartongesso, di una veranda, non stia a litigare. Stiamo semplificando la vita degli italiani».

DECRETO SALVA CASA

[…] Tra i provvedimenti, «la presa d’atto della realtà esistente» e dunque il ritocco alle superfici minime per rendere abitabili quelli che vengono chiamati i «micro alloggi»: 20 metri quadrati per una persona (oggi sono 28), non meno di 28 metri per due persone (oggi sono 38). Secondo Salvini, questo «non potrà che tradursi in un ampliamento dell’offerta abitativa e, auspicabilmente, anche in una riduzione del costo degli affitti». E poi, l’altezza dei soffitti.

MATTEO SALVINI PRESENTA IL DECRETO SALVA CASA

Diventeranno abitabili anche i locali con un’altezza interna inferiore all’attuale limite di 2,70 metri, fino a un minimo di 2,40 metri. Tale altezza è in alcuni casi già consentita: «Andiamo a regolarizzare e a rimettere sul mercato tantissimi appartamenti che oggi non potrebbero essere venduti». Inoltre, saranno facilitati i cambi di destinazione d’uso.

[…]

Semplificazioni anche per gli interventi realizzati prima del 1977, anno della legge Bucalossi. Il decreto prevede inoltre la cosiddetta norma «Salva Milano», concordata con il sindaco Beppe Sala. Un intervento «per aiutare le centinaia di famiglie che vivono oggi in palazzi che non possono essere abbattuti».

2 - «LA PORTAFINESTRA, LA PARETE IN CARTONGESSO…» L’ELENCO DI SALVINI SU QUELLO CHE SI PUÒ CAMBIARE CON IL DECRETO SALVA CASA – IL VIDEO

Estratto dell’articolo di www.open.online

matteo salvini (3)

Lo conosciamo per i suoi elenchi, infiniti, dati durante interviste e conferenze stampa (e dirette Facebook). Ma stavolta il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini elenca cosa si può sanare con il decreto salva-casa. Lo fa alla conferenza stampa alla Camera in merito agli emendamenti della Lega sul provvedimento.

«Il Salva casa riguarda le case di milioni di italiani quindi spero che la politica, da destra a sinistra, almeno sul tema della casa degli italiani, del taglio della burocrazia, della regolarizzazione di nove metri di cameretta, di una parete in cartongesso, di una veranda, di un bagnetto, non stia a litigare. Noi stiamo semplificando la vita degli italiani», ha dichiarato. [...]

DECRETO SALVA CASA MATTEO SALVINI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO CONTROVENTO