SAN BENEDETTO DEI MISTERI - RITROVATO IN MARE IL CADAVERE DI UNA DONNA CON UN TAGLIO NETTO SULLA FRONTE, SPARITO IL FIDANZATO – IL CORPO SAREBBE QUELLO DI UNA TURISTA 17ENNE DELLA REPUBBLICA CECA CHE ALLOGGIAVA IN ABRUZZO. SI CERCA L’UOMO CHE STAVA CON LEI L’IPOTESI CHE PREVALE È QUELLA DELL’INCIDENTE. MA I DUBBI RESTANO TANTI. SE TRAVOLTI DA UN MOTOSCAFO, È POSSIBILE CHE A BORDO NESSUNO SI SIA ACCORTO DI NULLA? RESTA INFINE LA PISTA DI UN DELITTO…

Alessandro Fulloni per corriere.it

Il cadavere di una donna affiorato sulla spiaggia. Un taglio netto sulla fronte. La scomparsa del suo fidanzato. E ora è mistero fitto a San Benedetto del Tronto. Potrebbe infatti appartenere ad una ragazza originaria della Repubblica Ceca di 17 anni il cadavere trovato in mare scorsa domenica mattina. La giovane alloggiava in Abruzzo in un appartamento a Martinsicuro (Teramo) dove ora non c’è traccia del ragazzo che era con lei.

L’inchiesta

La Procura di Ascoli Piceno ha avviato contatti con l’ambasciata e consolato e disposto ricerche in mare del ragazzo nella ipotesi che sia anche lui affogato. sull’identità della ragazza morta si è aperto uno spiraglio dopo la denuncia di scomparsa, segnalata dalle autorità di Praga, fatta dai familiari di una ragazza 17enne e di un ragazzo in vacanza proprio a Martinsicuro e che da sabato sera non rispondono alle telefonate.

Nel frattempo sono attesi per oggi i risultati dei primi riscontri medici sul cadavere della giovane, sulla quale erano state riscontrate due ferite profonde alla coscia forse causate dall’impatto con un’elica o un altro oggetto in mare.

Al momento del ritrovamento, la ragazza — alta, capelli lunghi scuri— indossava un costume da bagno nero e orecchini neri. L’autopsia sarà eseguita mercoledì e importanti per il riconoscimento sarebbero le impronte digitali prelevate dal medico legale.

Le ricerche

Filtra pochissimo dagli inquirenti contattati da Corriere.it. Le ricerche del corpo del l’uomo che alloggiava nella stessa camera della giovane sono ancora in corso, coordinate dalla Capitaneria di Porto. L’ipotesi che prevale è quella dell’incidente: avrebbero si sarebbero gettati mare in una zona non vigilata da bagnini, nei pressi di una scogliera tra San Benedetto e Martinsicuro, località distanti una decina di chilometri.

Con i corpi trasportati poi dalle correnti, forse potrebbero essere scivolati entrambi, ferendosi nel tentativo di salvarsi a vicenda. Ma i dubbi restano tanti. Se travolti da un motoscafo, è possibile che a bordo nessuno si sia accorto di nulla? Resta infine la pista di un delitto anche se al momento il fascicolo della Procura è aperto a modello 45, cioè «atti che non costituiscono notizia di reato».

Controlli sull’abitazione

Gli agenti della Squadra mobile, con i quali collabora nelle indagini la Guardia di Finanza, hanno contattato l’agenzia immobiliare che ha affittato loro l’abitazione che è stata minuziosamente controllata: non ci sono tracce di colluttazione o di qualcosa che faccia pensare ad episodi violenza.

Dall’ambasciata della Repubblica Ceca a Roma, si sarebbe appreso che l’uomo è appassionato di fotografia. Un’ipotesi sulla quale lavora gli investigatori è che i due possano essere entrati in acqua nelle primissime ore della mattinata di domenica e poi che siano andati in difficoltà nelle acque antistanti la Riserva naturale della Sentina.