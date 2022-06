SANGUE E LIVIDI: BENVENUTI NEL FIGHT CLUB DI BANGKOK - NELLA CAPITALE THAILANDESE I COMBATTENTI DILETTANTI SI RIUNISCONO REGOLARMENTE IN UN QUARTIERE PORTUALE, CIRCONDATO DA CONTAINER, E QUI SE LE DANNO DI SANTA RAGIONE - IL FONDATORE: "NON DEVI SAPER COMBATTERE. DEVI SOLO AVERE CUORE E BASTA" - "PENSO CHE LA POPOLARITA' SIA DOVUTA A UNA VARIETA' DI OCCUPAZIONI E STILI DI COMBATTIMENTO DIVERSI DAGLI... - VIDEO

Dagotraduzione dall’Afp

Fight Club Thailand

Faretti e lampioni illuminano una feroce rissa tra due uomini furiosi a torso nudo mentre le urla di una folla echeggiano sotto un sottopassaggio di Bangkok: Fight Club Thailand è in corso.

Nella capitale di un paese rinomato per le arti marziali altamente tecniche, i combattenti dilettanti si riuniscono regolarmente promettendo di scambiarsi solo sangue e lividi nel club clandestino. Sebbene l'incontro assomigli a un incontro di boxe particolarmente frenetico, l'ambientazione - circondata da container in un povero quartiere portuale - è ben lontana dal fascino sfavillante degli stadi di boxe di Muay Thai.

Fight Club Thailand 2

«Qui non devi sapere come combattere. Devi solo avere cuore e basta», ha detto all'AFP il co-fondatore del club Chana Worasart. Il trentenne ha fondato il club nel 2016, in parte ispirato al film cult di Brad Pitt, per consentire ai combattenti dilettanti di mettere alla prova le loro abilità o semplicemente di sfogare la loro aggressività.

«Penso che la popolarità sia dovuta a una varietà di occupazioni e stili di combattimento diversi dagli stili sul ring (professionale)», ha detto.

Questo è sicuramente l'appello per il 23enne concorrente e proprietario di un negozio di alimentari Surathat Sakulchue. «È abbastanza diverso (dai combattimenti tradizionali)», ha detto all'AFP. Inoltre, ha aggiunto, «combattere con i container che ci circondano è semplicemente divertente ed eccitante».

- “La violenza nell'amicizia” -

Fight Club Thailand 3

A differenza della famosa battuta del film che vieta ai combattenti di parlare del loro club con estranei, il gruppo con sede a Bangkok si definisce «l'anello che cambierà la violenza in amicizia». Il gruppo è diventato una sensazione locale, con un gruppo privato di Facebook che ha accumulato 73.000 membri mentre si diffondeva la voce delle gare clandestine.

I combattenti possono andare all-out in un unico round di tre minuti - senza né un vincitore né un perdente dichiarato - ma gli attacchi non sono del tutto senza esclusione di colpi. Sono severamente vietati gomiti, prese, gettare a terra gli avversari e dare pugni alla nuca.

Fight Club Thailand 4

Non sorprende che i raduni non siano sfuggiti all'attenzione della polizia thailandese. Le autorità sono state allertate nel 2016 degli incontri clandestini - che avrebbero violato il Boxing Act, punibile con una pena detentiva di un anno e multe fino a circa 600 dollari - ma nonostante una piccola presenza di polizia in alcune occasioni, i combattimenti sono continuati.

Nel frattempo, il club insiste sul fatto che non è disciplinato dal Boxing Act, il che significa che gli organizzatori non tengono combattimenti non autorizzati.

Il co-fondatore Chana afferma che il gruppo è approvato dal Dipartimento dell'amministrazione provinciale. «Non mi oppongo all'idea di trasformare questo in combattimenti legali e sanzionati, ma allo stesso tempo non possiamo perdere l'identità clandestina, quindi la domanda è “dov'è l'equilibrio?”».

- Paura, poi esultanza -

Fight Club Thailand 5

È tutto molto lontano dagli inizi del club scrappy, quando non c'erano regole chiare. Ora ci sono linee guida di lotta, procedure di screening, un impegno di accettazione del rischio, nonché dispositivi di protezione e cure mediche sul posto.

«Non chiediamo ai combattenti di uccidersi a vicenda. Se sei troppo stanco o troppo ferito per andare avanti, fermiamo il combattimento», ha detto Chana all'inizio di un altro incontro.

Dopo aver reso omaggio a mani giunte e aver toccato i guanti del suo avversario, il combattente dilettante Ilya Ostroushchenko si mette al lavoro.

Fight Club Thailand 6

Concludendo un calcio al busto del suo avversario, Ostroushchenko sferra una combinazione di pugni e un gancio sinistro in faccia e fa finalmente inciampare il suo avversario sul tappetino di gomma.

La folla ruggisce con entusiasmo "Somchai" - un nome thailandese tradizionale e maschile dato ai russi - mentre l'incontro finisce. Apparentemente calmo e composto durante il combattimento, il 22enne russo ha detto, proprio prima di entrare nel ring informale, che è snervante. «Mi tremano le mani. Mi tremano anche le ginocchia, ma quando esco al centro mi sento bene», ha detto.