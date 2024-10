29 ott 2024 13:06

LA SANITA' IN ITALIA: ENTRI IN UNA CLINICA PER FARTI ASPORTARE UN TUMORE ALLA PROPOSTA ED ESCI SENZA UN AVAMBRACCIO – L’ASSURDA STORIA DI UN 69ENNE DI SEVESO, IN PROVINCIA DI MONZA, CHE SI È RITROVATO CON UN ARTO AMPUTATO PER UN PRESUNTO “ERRORE DELL’ANESTESISTA”: DURANTE LA PREPARAZIONE ALL’INTERVENTO, L’UOMO AVREBBE AVVERTITO UN DOLORE LANCINANTE AL BRACCIO E HA PERSO I SENSI - È STATO TRASPORTATO IN TERAPIA INTENSIVA CON UNA LESIONE ALL’ARTERIA CHE È DEGENERATA CON UNA PRIMA NECROSI A TRE DITA E…