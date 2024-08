10 ago 2024 11:30

SANITÀ ALL'ITALIANA: FUNZIONA SOLO SE HAI DEGLI "AGGANCI" -L'EX MODELLA FRANCESE CAROLE BOUQUET RACCONTA L'ODISSEA PER FAR ARRIVARE L'ELISOCCORSO A PANTELLERIA - SABATO NOTTE UN SUO AMICO SI ERA FERITO ALL'OCCHIO MENTRE ERA SULL'ISOLA. ALL'OSPEDALE NON C'ERA UN OCULISTA DI GUARDIA E I MEDICI LO AVEVANO RIMANDATO A CASA - DOPO QUALCHE ORA UN OTTICO, TROVATO TRA I LORO AMICI, GLI HA DETTO CHE LA SITUAZIONE ERA GRAVE - BOUQUET: "ALLA FINE UN CHIRURGO CHE CONOSCO HA FATTO ARRIVARE L’ELISOCCORSO DA PALERMO"