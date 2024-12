IL SANREMO DELLA MALA! – QUALCUNO AVVERTA CARLO CONTI CHE, NELL’INCHIESTA SULLA CURVA SUD MILANISTA, GLI INVESTIGATORI HANNO RACCOLTO NUOVI ELEMENTI SU EMIS KILLA, CHE SARÀ IN GARA AL FESTIVAL – IL RAPPER (NON INDAGATO) È LEGATO AL NARCOTRAFFICANTE LUCA LUCCI, CAPO ULTRAS DEL MILAN, COSÌ COME FEDEZ (ANCHE LUI SARÀ SUL PALCO DELL’ARISTON) – LE TELECAMERE DI SAN SIRO HANNO IMMORTALATO EMIS KILLA MENTRE ASSISTE ALLA BRUTALE AGGRESSIONE DI UNO STEWARD DA PARTE DEGLI ULTRAS, LO SCORSO APRILE – PER GLI INQUIRENTI IL CANTANTE HA UNA “MENTALITÀ” CHE LO ACCOMUNA AGLI ALTRI “VIOLENTI UOMINI DA STADIO...” – VIDEO

Fedez e Emis Killa saranno a Sanremo, nonostante le amicizie criminali dei rapper con la curva Sud di fede milanista. Entrambi - come confermano le inchieste aperte dalla procura di Milano - sono legati al narcotrafficante Luca Lucci, capo ultras rossonero. Attorno allo stadio non ruota solo il mondo della tifoseria, del business e della malavita. […]

Gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi su Emis Killa, nell’ambito dell’inchiesta sulla “Curva Sud”. Erano già noti solo alcuni episodi legati alla malavita che riguardano i due rapper. C’è la spedizione punitiva fatta dagli uomini di Lucci, alla quale ha assistito Fedez, per punire il personal trainer Cristiano Iovino, reso famoso per una presunta relazione con Ilary Blasi: motivo, una parola di troppo in discoteca.

E c’è un’altra aggressione, sempre degli uomini di Lucci, alla quale assiste Emis Killa allo stadio Meazza. Il rapper viene descritto nelle indagini come un uomo “operativo”, legato al narcotrafficante.

Il nuovo episodio emerso dall’inchiesta è avvenuto lo scorso aprile nei confronti di uno steward che voleva fare solo il proprio dovere, quello di controllare i biglietti d’ingresso e applicare le regole.

Le immagini delle telecamere immortalano il rapper che osserva i suoi amici ultras impegnati a picchiare il giovane addetto ai tornelli. È un gruppo di violenti, e quando alcuni di loro sono stati arrestati, i poliziotti sono andati pure nell’abitazione del rapper e hanno scoperto un piccolo arsenale (nove coltelli, tre tirapugni, uno storditore elettrico e uno sfollagente), armi simili a quelle usate in alcuni episodi dagli ultras.

Adesso sarà anche il festival della canzone italiana a mettere insieme i due artisti della Curva Sud, che saliranno sul palco con il carico poco esemplare della violenza di strada protetta da un narcotrafficante. Il giorno in cui è stato annunciato la partecipazione a Sanremo Fedez ha postato su Instagram la foto di Emis Killa (con il quale ha collaborato alla hit di successo Sexy shop) ironizzando sugli altri concorrenti in un commento: «Almeno c’è uno con cui posso parlare». In effetti entrambi parlano la stessa lingua usata dal gruppo di Lucci della cui amicizia si vantano.

Per gli inquirenti Emis Killa ha una “mentalità” che lo accomuna agli altri violenti “uomini da stadio”. Per il giudice questa “mentalità” si compone di regole, codici "morali", stili di vita «e addirittura di abbigliamento che fanno continui richiami a simboli e denominazioni riconducibili ai concetti di forza, di violenza, di sopraffazione, che pertanto vanno al di là del semplice sostegno ed incitamento» ai colori del Milan, ma hanno «l'evidente scopo di affermare la superiorità del gruppo rispetto agli altri, siano essi sostenitori della loro stessa squadra o gruppi ultras al seguito di altre compagini».

[…] È in questo contesto, come spiegano i magistrati nei provvedimenti cautelari, che si inserisce l’aggressione al personal trainer alla quale assiste Fedez: un episodio avvenuto lo scorso aprile che «comprova come una frangia degli ultras del Milan si sia trasformata in una sorta di gruppo violento dedito a spedizioni punitive, anche su richiesta». Storie di violenza che non possono essere da esempio.

Emis Killa non è marginale all’interno del gruppo “Curva Sud” ed è «perfettamente a conoscenza di molti eventi che caratterizzano la vita dell’organizzazione criminale». L’inchiesta, coordinata dall’aggiunto Paolo Storari e dal sostituto Sara Ombra, si basa anche sui nuovi elementi raccolti dagli agenti dello Sco e Squadra mobile di Milano. E mentre gli inquirenti valutano il rapper, sostenuto dal suo amico Fedez, si prepara a debuttare tra i vip di Sanremo con un carico morale che è difficile camuffare.

