2 feb 2023 12:32

SAPETE CHI FINIRÀ IN GALERA PER IL RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO? NESSUNO – LE AUTORITÀ DEL KENYA, DOVE ERA STATA RAPITA LA RAGAZZA ITALIANA, NON COLLABORANO CON IL NOSTRO PAESE E LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE DEL CASO – GRAZIE A QUESTO IMPASSE SI SALVA ANCHE L’ONG ITALIANA “AFRICA MILELE” CHE AVREBBE DOVUTO RISPONDERE DELLE SCARSE MISURE DI SICUREZZA CON CUI AVEVA SPEDITO SILVIA ROMANO IN KENYA...