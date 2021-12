SAPETE COME RENDERE L'ICONA DI WHATSAPP "NATALIZIA"? PER ADDOBBARLA CON UN CAPPELLINO BASTA SCARICARE LE IMMAGINI SUL TELEFONO E SEGUIRE POCHI PASSI: CHI HA UN SISTEMA OPERATIVO ANDROID SI PUO' FAR AIUTARE DA UN LAUNCHER ALTERNATIVO - SU IOS, INVECE, BASTA PASSARE DAI COMANDI RAPIDI E...

Con la vigilia di Natale si entra ufficialmente nel clima delle festività, motivo per cui in molti decidono in questi giorni di "addobbare" il proprio smartphone con sfondi e icone a tema. Tra gli elementi che è possibile modificare per far loro trasmettere lo spirito natalizio ci sono le icone di WhatsApp, app di messaggistica che occupa le home screen di un numero incalcolabile di utenti: con pochi passi infatti si può sostituire l'icona ufficiale di WhatsApp che campeggia sulle schermate degli smartphone con una modificata e in linea con le festività. Per farlo occorre per prima cosa scaricare le icone modificate da qui sotto. Per farlo da smartphone basta premere in modo prolungato con il dito su una delle due immagini e scegliere l'opzione per il salvataggio.

Su Android il modo più semplice per utilizzare queste icone è scaricare un launcher alternativo – un programma che permette di personalizzare la propria schermata iniziale in modo più dettagliato rispetto a quanto non sia possibile fare normalmente. Il più diffuso e consigliato è Nova Launcher, disponibile gratuitamente sul Play Store di Google. Dopo averlo installato seguendo le istruzioni, basterà trovare l'icona di WhatsApp e toccarla con il dito in modo prolungato. Nel menù che si apre occorre toccare il simbolo con la matita per accedere alle opzioni di modifica dell'icona, poi toccare sul logo di WhatsApp e poi su App Galleria. Infine occorre accedere all'app utilizzata come album per le foto e ritrovare le immagini scaricate da qui sopra.

Su iOS bisogna invece passare dall'app Comandi Rapidi. Per farlo occorre innanzitutto aprire l'app, e poi toccare l'icona con il simbolo del più, in alto a destra. Dal menù Nuovo Comando occorre toccare la voce Aggiungi Azione, poi Apri l'App e infine, dopo aver toccato il pulsante Scegli, selezionare WhatsApp tra le app presentate. Toccando il pulsante con i tre puntini, bisogna a questo punto dare un nome al comando (WhatsApp andrà bene) e scegliere la voce Aggiungi ad home; cliccando sull'icona del comando si può scegliere la foto desiderata, cercandola nella galleria del telefono.