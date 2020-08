LA STORY DI BRIATORE DAL SAN RAFFAELE

1 – CORONAVIRUS: BRIATORE TRASCORRERA' LA QUARANTENA A CASA DI DANIELA SANTANCHE'

(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos Flavio BRIATORE trascorrerà il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele a casa di Daniela Santanchè.

L'imprenditore non sarà ovviamente sotto lo stesso tetto della Santanché ma avrà a disposizione un'ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di Fratelli d'Italia. L'uscita dal San Raffaele è prevista per la giornata di oggi, BRIATORE dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale di Montecarlo.

Alcune fonti specificano all'Adnkronos che gli stessi sanitari gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal San Raffaele che lo ha in cura.

vincenzo de luca

2 – De Luca show: «Flavio Briatore si sta curando la prostatite ai polmoni»

Da www.corriere.it

«Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore che si sta curando per una prostatite ai polmoni». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una delle sue dirette social. «Ho letto in un’intervista che sta benissimo, non ha nemmeno più bisogno dei nostri auguri, ma gli mando ugualmente i migliori auguri di pronto ristabilimento e un invito sommesso a essere prudente e a non fare il fenomeno perché parliamo di cose serie». E poi attacca Salvini: «Comitiva di sfaccendati, politicanti venditori di cocco. Volevano fare giro turistico in ospedale».

