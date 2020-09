SAPETE RISOLVERE L’ENIGMA DELLA SCALA DOVE SI SALE O SI SCENDE ALL’INFINITO? STIAMO PARLANDO DELLA SCALA DI PENROSE CHE SI BASA SULLE INCISIONI DELL’ARTISTA OLANDESE MAURITS CORNELIS ESCHER, VISSUTO TRA ‘800 E ‘900 - NEGLI ANNI SETTANTA L’ARCHITETTO FILIPPINO RAFAEL NELSON ABOGANDA NE HA REALIZZATA UNA ALLA ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRIMA DI FAR PERDERE LE PROPRIE TRACCE… - VIDEO

La scala che sale (o scende) all’infinito, riportando ogni volta al punto di partenza, viene definita Scala di Penrose e si basa sulle celebri incisioni dell’artista olandese Maurits Cornelis Escher, vissuto a cavallo tra ‘800 e ‘900. Negli anni Settanta l’architetto filippino Rafael Nelson Aboganda ne ha realizzata una presso il Rochester Institute of Technology, per poi far perdere le sue tracce.

La vedete in questo incredibile video, rispuntato come spesso succede sui social, dove sta facendo ovviamente discutere: parliamo di realtà o di illusionismo ai massimi livelli? Guardate e fatevi la vostra idea: se non ci capite niente (probabile) aspettate la spiegazione finale

